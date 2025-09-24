Σημαντική αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης του έργου για την αντικατάσταση στέγης και δαπέδων του Παιδικού Σταθμού Γριζάνου έφερε η παρέμβαση του Μιχάλη Μπαγιώτη στο Συμβούλιο Λογοδοσίας του Δήμου Φαρκαδόνας. Αποτέλεσμα να ακυρωθεί η πρόθεση απευθείας ανάθεσης και να προκριθεί η διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού.

Στην αλλαγή στάσης της Δημοτικής Αρχής Φαρκαδόνας σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση στέγης και δαπέδων Παιδικού Σταθμού Γριζάνου» οδήγησε η τεκμηριωμένη παρέμβαση του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Μπαγιώτη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Λογοδοσίας.

Η δημοτική Αρχή είχε αρχικά αποφασίσει να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση, επικαλούμενη κατεπείγουσες ανάγκες και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Το έργο, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, θα εκτελούνταν με ίδιους πόρους.

Ο κ. Μπαγιώτης άσκησε έντονη κριτική, θέτοντας μια σειρά εύλογων ερωτημάτων:

Πώς δικαιολογείται το «κατεπείγον» όταν από τον σεισμό έχουν περάσει 4,5 χρόνια και από το φαινόμενο «Daniel» δύο χρόνια;

Υπάρχει αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας που πιστοποιεί βλάβες;

Γιατί δεν υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης σε προγράμματα φυσικών καταστροφών;

Πώς λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο Παιδικός Σταθμός, εάν υπήρχαν σοβαρές ζημιές;

Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι οικονομικοί φορείς στους οποίους απεστάλη πρόσκληση;

Όπως τόνισε, ο ίδιος και η παράταξή του δεν αντιτίθενται στο ίδιο το έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την τοπική κοινωνία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να προχωρήσει.

Μετά τις παρεμβάσεις αυτές, η δημοτική αρχή άλλαξε στάση και ανακοίνωσε ότι το έργο θα προχωρήσει πλέον μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, υγιή ανταγωνισμό και εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ για τα ταμεία του Δήμου.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια σημαντική νίκη υπέρ της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα παράδειγμα για το πώς η κριτική και ο ουσιαστικός έλεγχος μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες αποφάσεις προς όφελος των δημοτών.