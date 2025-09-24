Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠ. ΖΙΝΤΖΟΒΑ

ΕΤΩΝ 73

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Λάμπρος Ζιντζόβας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Ζιντζόβας και Ζωή Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνος Ζιντζόβας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λάμπρος, Θωμάς.

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού Διπόταμος.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟΓΑ»

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».