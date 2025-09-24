Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, που κατέληξε σε συλλήψεις και σε σχηματισμό δύο ξεχωριστών δικογραφιών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ανήλικοι ημεδαποί επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, χτυπώντας τον —ο ένας με γροθιά στο πρόσωπο και ο δεύτερος στο κεφάλι— με χρήση σιδηρογροθιάς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας, οι οποίοι συνέλαβαν τους δύο δράστες.
Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η σιδηρογροθιά, που είχε πεταχτεί μέσα σε φρεάτιο, ενώ από τον έναν ανήλικο κατασχέθηκε και ένα ηλεκτρικό πατίνι, του οποίου η προέλευση διερευνάται.
Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για μη κατοχή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Ωστόσο, η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν, κατά τον έλεγχο στον ανήλικο παθόντα, βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 13 μικρότερες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων.
Η ποσότητα κατασχέθηκε και συνελήφθη τόσο ο ίδιος όσο και οι δύο ανήλικοι δράστες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με τον σχηματισμό ξεχωριστής δικογραφίας.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ οι ανήλικοι πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
