Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, που κατέληξε σε συλλήψεις και σε σχηματισμό δύο ξεχωριστών δικογραφιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ανήλικοι ημεδαποί επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, χτυπώντας τον —ο ένας με γροθιά στο πρόσωπο και ο δεύτερος στο κεφάλι— με χρήση σιδηρογροθιάς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας, οι οποίοι συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η σιδηρογροθιά, που είχε πεταχτεί μέσα σε φρεάτιο, ενώ από τον έναν ανήλικο κατασχέθηκε και ένα ηλεκτρικό πατίνι, του οποίου η προέλευση διερευνάται.