Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και λαϊκό ξεφάντωμα πραγματοποιήθηκε το ετήσιο πανηγύρι στο Αρδάνι Τρικάλων, που διοργάνωσε με επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρδανίου.

Η πλατεία του χωριού πλημμύρισε από κόσμο κάθε ηλικίας που κατέκλυσε τα τραπέζια και συμμετείχε ενεργά στο μεγάλο γλέντι. Με ζωντανή ορχήστρα, παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, οι παρευρισκόμενοι δεν άργησαν να πιαστούν χέρι-χέρι, σχηματίζοντας μεγάλους χορούς.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με κέφι να κρατάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι νέοι έδωσαν το δικό τους παλμό στην εκδήλωση.