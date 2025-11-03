Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 η εκδήλωση απονομής Διπλωμάτων και Πτυχίων, αναγνωρισμένων από το Κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού), των τελευταίων τριών Απολυτηρίων Εξεταστικών περιόδων, θερινής και χειμερινής περιόδου, του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα».

Οι τίτλοι σπουδών που απονεμήθηκαν στους σπουδαστές του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» είναι οι εξής:

ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ με βαθμό Άριστα Παμψηφεί στην Κλωτσοτήρα Ανδριάνα του Γεωργίου (τάξη καθηγήτριας κ. Jung Eun Lee)

ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ με βαθμό Άριστα Παμψηφεί στην Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου (τάξη καθηγήτριας κ. Jung Eun Lee)

ΠΤΥΧΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ με βαθμό Άριστα στον Αρσενίου Κωνσταντίνο του Σωτηρίου (τάξη καθηγητή κ. Θωμά Νάτση)

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ με βαθμό Άριστα στον Γκατζή Δημήτριο του Γεωργίου (τάξη καθηγητή κ. Παύλου Σπυρόπουλου)

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ με βαθμό Άριστα στην Γκουλίτου Αθανασία του Ηλία (τάξη καθηγήτριας κ. Μαρκέλλας Τσούβα)

ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΥΓΚΑΣ με βαθμό Άριστα στην Πάπαρη Ελένη-Μαρία του Γεωργίου (τάξη καθηγητή κ. Παύλου Σπυρόπουλου)

ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ απονεμήθηκε στους εξής σπουδαστές της σχολής Ανωτέρων

Θεωρητικών και Σύνθεσης, τάξεων των καθηγητών κ. Μαρκέλλας Τσούβα, κ. Παύλου Σπυρόπουλου και κ. Αναστασίας Κασιώλα:

Αμπατζίδης Δημήτριος του Λαζάρου

Βουτσελάς Στέφανος του Αθανασίου

Γραβάλης Στέργιος του Δημητρίου

Θανάσουλας Παναγιώτης του Δήμου

Καββαδίας Λεωνίδας του Αλεξίου

Κοφίνα Μαρία-Βασιλική του Νικολάου

Μητράκος Ευάγγελος του Δημητρίου

Μπίτου Χρύσα του Σπυρίδωνος

Μπλέτσας Αθανάσιος του Βαΐου

Ντόκα Δήμητρα του Στεφάνου

Παναγιώτου Νικηφόρος του Δημητρίου

Σμιξιώτη Φρόσω του Νικολάου

Τουλάκη Χριστίνα του Ιωάννη

Χιώτη Μαρία του Δημητρίου

Οι απόφοιτοι Πτυχιούχοι και Διπλωματούχοι του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» είναι σήμερα καταξιωμένοι καλλιτέχνες και καθηγητές. Διακρίνονται αποσπώντας υψηλές βαθμολογίες σε διαγωνισμούς και εξετάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, λαμβάνοντας πρώτες θέσεις.

Οι απόφοιτοι του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» είναι μέλη Συμφωνικών Ορχηστρών της Ελλάδος και του εξωτερικού, με συναυλίες στο ενεργητικό τους υπό τη διεύθυνση διεθνώς καταξιωμένων μαέστρων σε διάσημους συναυλιακούς χώρους, όπως προσφάτως σε μία από τις πλέον εμβληματικές αίθουσες συναυλιών του κόσμου, στο θρυλικό CARNEGIE HALL της Νέας Υόρκης με την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ).