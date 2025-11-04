Σημαντική ενίσχυση αποκτά το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, καθώς είκοσι (20) πάνοπλοι και άρτια εκπαιδευμένοι αστυνομικοί φτάνουν στην περιοχή, αποσπασμένοι απευθείας από την Βόρεια Ελλάδα και τον Έβρο. Η νέα δύναμη, με εμπειρία από τις επιχειρήσεις φύλαξης των συνόρων, έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αστυνόμευση και να εντείνει την παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε καίρια σημεία του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tirnavospress.gr, η ομάδα αποτελείται από εκπαιδευμένους αστυνομικούς με προδιαγραφές “Έβρου”, οι οποίοι θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και υπηρεσιακά οχήματα τύπου Jeep, ικανά να επιχειρούν ακόμη και σε δύσβατα εδάφη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην περιοχή “Κριτήρι” Τυρνάβου, όπου βρίσκεται ο καταυλισμός Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, τη διατήρηση της τάξης και την αποτροπή παραβατικών φαινομένων που προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Οι νέες δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες μέχρι αργά τη νύχτα, τόσο εντός της πόλης όσο και στις γύρω αγροτικές περιοχές, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλεια.

Η αποστολή των 20 αστυνομικών αναμένεται να θωρακίσει την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την καθημερινή παρουσία της αστυνομίας και εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες του Τυρνάβου.

ΠΗΓΗ: tirnavospress.gr