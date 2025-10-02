Με 48 δημιουργούς -εικαστικούς, δημιουργούς βίντεο & φωτογραφίας- από όλον τον κόσμο, πλήθος παραστάσεων, συναυλιών, σεμιναρίων και δράσεων ανοίγει τις πύλες του το Φεστιβάλ Open Nights, με κεντρικό θέμα το «Ύδωρ», από τις 9 ως τις 19 Οκτωβρίου 2025 -τα εγκαίνια έχουν οριστεί για τις 7.30 μ.μ. το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, στη Λογοτεχνική Γωνία.

Πέντε χώροι πολιτισμού και δραστηριοτήτων στη Λάρισα θα φιλοξενήσουν το διεπιστημονικό και καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 10 έτη παρουσίας στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα. Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού -και για πρώτη φορά φέτος και η ΔΕΥΑΛ, στηρίζουν αυτό το δημιουργικό δεκαήμερο της ομάδας Off Art, με την υποστήριξη και του Υπουργείου Πολιτισμού.

«Σε αυτό το “δια-” βρίσκεται ο κεντρικός πυρήνας της φιλοσοφίας του Φεστιβάλ, αλλά και το μυστικό της επιτυχίας του. Φέτος, θεματικός πυρήνας είναι το νερό -και η διοργάνωση συμπίπτει με τα 100 χρόνια της ΔΕΥΑΛ, οπότε είναι μια σημαντική ευκαιρία. Αυτή η ροή, η συνοχή και οι ιδιότητες του νερού συμβολίζονται και αποτυπώνονται στις καλλιτεχνικές δράσεις που θα παρουσιαστούν», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, κ.Θωμάς Ρετσιάνης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για το Φεστιβάλ, που παρατέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στον Μύλο του Παππά.

Στις συμμετοχές δημιουργών, ελληνικές και διεθνείς από ένα ευρύ φάσμα εικαστικών και παραστατικών τεχνών, καθώς και στη διεπιστημονικότητα του Φεστιβάλ, αλλά και στις ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις -πάνω από 40 μέσα στο δεκαήμερο που διαρκεί το Φεστιβάλ- αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια, κ.Ρούλα Καραφέρη.

Στον κοινωνικό ρόλο της ΔΕΥΑΛ και τη στήριξη πληθώρας δράσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης, αναφέρθηκε, με τη σειρά του ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ.Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, υπογραμμίζοντας πως το φετινό Φεστιβάλ Open Nights, με θέμα το «Ύδωρ», αποτελεί μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη δράση.

Η διοργάνωση

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ. Φέτος θα έχει μαζί του και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που γιορτάζει τα 100 της χρόνια.

Συνεργάζεται, επίσης, με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Λαογραφικό -Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Προπονητικής, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας, τη Δημοτική Σχολή Χορού και άλλους.

Φέτος το θέμα του είναι το «Ύδωρ», ενώ κυρίαρχη είναι η ψηφιακή τέχνη από όλο τον κόσμο, τονίζοντας τη σύνδεση με το νερό, όχι μόνο ως φυσικό πόρο, αλλά και ως θεμελιώδες στοιχείο που διαμορφώνει την ανθρώπινη εμπειρία.

Θα έχει ως βάση του τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG, «Στο Περίπου», αλλά και τη Δημοτική Πισίνα.

Το OPEN NIGHTS είναι ένα δια-καλλιτεχνικό και διεπιστημονικό φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με βάση την πόλη της Λάρισας και με μια πλειάδα καλλιτεχνών και εκδηλώσεων, κάθε διοργάνωση αποτελεί τόπο συνάντησης δημιουργών, φορέων του πολιτισμού και κοινού. Έχει κερδίσει το βραβείο ποιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φεστιβάλ EFFE 2024/25.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Από 9 έως 19 Οκτωβρίου 2025

Λογοτεχνική Γωνία/ Μύλος του Παππά (σκηνή μπαλέτου)/ WISEDOG Modular Design Area/

/σταθερές.εκθέσεις:

Λογοτεχνική Γωνία, από 9 έως 19/10

Ωράριο: Καθημερινά 18:00 – 22:00

Στο πλαίσιο της σταθερής έκθεσης θα λειτουργεί μπαρ.

WISEDOG Modular Design Area, από 13 έως 19/10

Ωράριο: Καθημερινά 18:00 – 22:00

εικαστικά έργα – φωτογραφία – video – installations:

António Abernú (Πορτογαλία), Ρούλα Αντωνοπούλου (Αθήνα), Vera Barkalova (Γεωργία), Dick Blau (Η.Π.Α.), Εβίτα Βουδούρη (Θεσσαλονίκη), Ελπινίκη Βουτσά Ρεντζεποπούλου (Αθήνα), Roland Brummer (Γερμανία), Yasnoyara Maria Brusnikina (Ρωσία), Marta Ciolkowska (Πολωνία/Ιταλία), Counterpublics/ Κωνσταντίνα Θεοδώρου – Γιώργος Παπαδάτος (Αθήνα), Glafira (Νορβηγία), Sandra Díaz (Κολομβία), dN eQ (Αρμενία), Yifei (Evy) Dong (Κίνα/Αγγλία), Olga Dyakina (Ρωσία), Makrushin Gleb (Ρωσία), Vardit Goldner (Ισραήλ/IsraHELL), Olesya Ilenok (Σκωτία/Ηνωμένο Βασίλειο), Σοφία Καπνίση (Ελλάδα/Ολλανδία), Βάια Καραΐσκου (Λάρισα), Anton Klimov (Ρωσία), Kenji Kojima (Ιαπωνία/Η.Π.Α.), Κατερίνα Κοκκινάκη (Αθήνα), Irina Korshunova (Ρωσία), Natalia Kosolapova (Ρωσία), Εύα Λαμπάρα EVArtist (Αθήνα), Μάγδα Λαμπροπούλου (Αθήνα), Alisa Lapshina (Ρωσία), Isaeva Liubov (Ρωσία), Φανή Μάργιαττα Λουκά (Ελλάδα/Φινλανδία), Ethann Néon (Βέλγιο), Christian Niccoli (Γερμανία), Tessa Ojala (Φινλανδία), João Pedro Oliveira (Πορτογαλία/Η.Π.Α.), Hans Overvliet (Ολλανδία), Βασίλειος Παπαϊωάννου (ομάδα elementA) (Αυστραλία), Anna Poloneeva (Ρωσία), Victoria Popkova (Ρωσία), Petra Nela Pučeková (Σλοβακία), Nika Sandler (Ρωσία), Anna Silivonchik (Λευκορωσία), Edmar Soria (Μεξικό), Παναγιώτα Στεφανοπούλου (Θεσσαλονίκη), Χάρης Τζήκας (Λάρισα), Angelina Voskopoulos (Αθήνα), Olga Wardęga – Christoph Zeckel (Πορτογαλία/Πολωνία-Γερμανία/ Μαλαισία), Νίκος Χαριζάνος – Παναγιώτης Τσάγκας (Αθήνα), Alina Zhilina (Ρωσία)

VR/ 360° video έργο: Entuziart Association (Ρουμανία)

ηχητικά έργα: Αλέξανδρος Χατζητιμοθέου (Θεσσαλονίκη), Yuhan – Eleanor Wei (Κίνα), Vasilisa Filatova (Ρωσία), the2vvo – Eldar Tagi & Lena Pozdnyakova (Καζακστάν)

/πρόγραμμα.δράσεων

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι θέσεις περιορισμένες με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης.

/πέμπτη.9.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22.00 Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

19:30 – 22:00

⦁ ΕΓΚΑΙΝΙΑ FESTIVAL: έναρξη/ performances/ bar

⦁ Εικαστική Performance: «Ice bullet», Hans Overvliet (Ολλανδία).

⦁ Performance Χορού/ Ζωγραφικής: «Υδατογραφίες», χορογραφία: Ρούλα Καραφέρη, χορός: Μαρία Κυρμά, εικαστικοί live: Άρτεμις Διαμαντή & Μαρίνα Γούλα (Λάρισα).

Project «η Μνήμη του Νερού»

/παρασκευή.10.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22.00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

19:30

⦁ Προβολή Video Art.

⦁ Performance Αφήγησης: «Η μικρή γοργόνα», σύλληψη/ διασκευή/ αφήγηση: Στέλλα Τσίγγου, κρουστά/ τραγούδι: Κατερίνα Κρητικοπούλου (Θεσσαλονίκη).

/σάββατο.11.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22.00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

20:30

⦁ Performance Χορού: «Σφραγίδες», Σοφία Καλαμάκη (Θεσσαλονίκη).

/Στο Περίπου

21:30 Συναυλία:

«offbeat culture» (Λάρισα) Ρούλα Πίκουλα, Vocals- percussion, Γρηγόρης Καραφέρης, bass- vocals, Θοδωρής Τριανταφύλλου, Cajon- keys- Vocals. Δημήτρης Τσιλικόπουλος, κιθάρα

/κυριακή.12.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22.00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

⦁ Ταινία 360° «Amniotic artheraπ» σε συσκευή εικονικής πραγματικότητας (VR headset) με δια ζώσης παρέμβαση συναισθηματικής αφής («Human Infused Mixed Reality»), Entuziart Association (Ρουμανία).

19:30

⦁ Παρουσίαση: «Amniotic Therapy», Entuziart Association (Ρουμανία).

⦁ Προβολή Video/ Συζήτηση: «Για τη σημασία και το μεγαλείο του νερού και έναν πιο πράσινο και ειρηνικό πλανήτη», με την παρουσία του καλλιτέχνη – επιστήμονα António Abernú (Πορτογαλία) και μέλη της Greenpeace.

/δευτέρα.13.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22.00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

⦁ Ταινία 360° «Amniotic artheraπ» σε συσκευή εικονικής πραγματικότητας (VR headset) με δια ζώσης παρέμβαση συναισθηματικής αφής («Human Infused Mixed Reality»), Entuziart Association (Ρουμανία).

/τρίτη.14.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22.00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

⦁ Ταινία 360° «Amniotic artheraπ» σε συσκευή εικονικής πραγματικότητας (VR headset) με δια ζώσης παρέμβαση συναισθηματικής αφής («Human Infused Mixed Reality»), Entuziart Association (Ρουμανία).

19:30

⦁ Παρουσίαση/ Συζήτηση: «Μνήμες και ιστορίες από τον Πηνειό» με καλεσμένους τον δόκτορα Ιωάννη Ρούσκα και την κ. Φανή Καλοκαιρινού (αρχαιολόγο – λαογράφο, επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Λάρισας) & Αναγνωστική Performance: «το σοφό ποτάμι», μουσική – αφήγηση: Κορνήλιος Διαμαντόπουλος (Αθήνα), κείμενο: Ιωάννα Φωτιάδου (Λάρισα), video art: Dick Blau (Η.Π.Α.). Project: «η Μνήμη του Νερού»

/τετάρτη.15.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22:00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

⦁ Ταινία 360° «Amniotic artheraπ» σε συσκευή εικονικής πραγματικότητας (VR headset) με δια ζώσης παρέμβαση συναισθηματικής αφής («Human Infused Mixed Reality»), Entuziart Association (Ρουμανία).

19:30

⦁ Σύγχρονοι ποιητές διαβάζουν ποίησή τους (εκδόσεις Θράκα) & Προβολή ταινίας χορού «ΝΤΑΚΑΡ» με ζωντανή αφήγηση, σκηνοθεσία/ χορός/ αφήγηση: Ρούλα Καραφέρη, σύνθεση/ ηχητικός σχεδιασμός/ προγραμματισμός: Ρούλα Πίκουλα, ποίηση: Θάνος Γώγος.

/πέμπτη.16.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22:00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

19:30

⦁ Παρουσίαση/ Συζήτηση: «Παγκόσμια κλιματική αλλαγή, απληστία και δικαιοσύνη στην εποχή του homo economicus», Γιάννης Μανέτας (ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών – συγγραφέας) και στη συνέχεια καλεσμένοι εκπρόσωποι συλλογικοτήτων θα αφηγηθούν θετικές πρακτικές και ιστορίες αλληλεγγύης στις πλημμύρες της Θεσσαλίας, παρουσίαση – σχολιασμός: Αντώνης Ψάλτης & Προβολή: «Οι Φύλακες του νερού», για τις κοινοτικές πρακτικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων, Counterpublics/ Κωνσταντίνα Θεοδώρου – Γιώργος Παπαδάτος (Αθήνα).

/παρασκευή.17.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22:00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

20:30

⦁ Προβολή Video Art.

⦁ Συναυλία: Skraut, νέυ: Χάρης Λαμπράκης, τύμπανα, αντικείμενα: Σίμος Ρηνιώτης,

ζωντανή επεξεργασία ήχου: Γιώργος Βαρουτάς (Αθήνα).

/σάββατο.18.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 22:00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

/Μύλος του Παππά (σκηνή μπαλέτου)

20:30

⦁ Συλλογική βραδιά Χορού:

«Το Νερό ως Μνήμη του Σώματος», παρουσίαση συμπεριληπτικού σεμιναρίου χορού και κινητικής διερεύνησης, Ροδούλα Γκουλιαμπέρη/ ΚΟΙΝΣΕΠ LOUD (Θεσσαλονίκη).

«Tidal bodies», Lydia Xourafi & Tási Dance Co (Αθήνα), ιδέα/ σύλληψη/ έρευνα/ χορογραφία: Λυδία Ξουράφη, ερμηνεία: Υρώ Γαβριατοπούλου, Μίνα Ντάλη, Ισιδώρα Φρέιζερ, μουσική: Akrawa.

«Codium Fragile», χορογραφία/ ερμηνεία: Δανάη Χριστακάκου (Θεσσαλονίκη/Λάρισα), μουσική: Ανδρέας Κατσιάβαλος.

Προβολή Video Art.

/κυριακή.19.οκτωβρίου

/Λογοτεχνική Γωνία

18:00 – 21.00

⦁ Ομαδική Εικαστική Έκθεση.

/WISEDOG Modular Design Area

21:00

⦁ Mουσική Performance/ Συναυλία: «Eterotopia», Mauro Diciocia (Ιταλία)

/σεμινάρια.εργαστήρια

Κρατήσεις θέσεων απαραίτητες: 6932853971 (10:00 – 13:00).

Δημοτική πισίνα Λάρισας

13, 14 & 15 Οκτωβρίου

13:00 – 14:30 «Amniotic therapy workshop – in-person, in-water», σεμινάριο της ομώνυμης τεχνικής ψυχοθεραπείας μέσω κίνησης και επαφής, στο νερό. Απευθύνεται σε επαγγελματίες του σώματος και της υγείας. Στην αγγλική γλώσσα. Entuziart Association (Ρουμανία)

Συμμετοχή δωρεάν (αριθμός πολύ περιορισμένος).

Μύλος του Παππά 2ος όροφος

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

11:00 – 14:00 «Κόκκινη κλωστή δεμένη…», σεμινάριο για την προφορική αφήγηση και το παραμύθι, Στέλλα Τσίγγου (Θεσσαλονίκη).

Συμμετοχή 18 ευρώ.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

11:00 – 13:00 «Σώμα από Νερό – μέθοδος Orly Portal», σεμινάριο σωματικής συνειδητότητας μέσω του ανατολίτικου χορού, Αρχοντία Μακρή (Θεσσαλονίκη).

Συμμετοχή με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

11:00 – 14:00 «Το Νερό ως Μνήμη του Σώματος», συμπεριληπτικό σεμινάριο χορού και κινητικής διερεύνησης, Ροδούλα Γκουλιαμπέρη/ ΚΟΙΝΣΕΠ LOUD (Θεσσαλονίκη).

Συμμετοχή 18 ευρώ.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

11:00 – 12:30 «Το στοιχείο του νερού στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική – θεωρητική και πρακτική προσέγγιση για την υγεία», Ναταλία Κωστοπούλου (Θεσσαλονίκη).

Συμμετοχή με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά.

12:45 – 14:00 «Κίνηση για το Σώμα & την Ψυχή», ανοιχτό βιωματικό εργαστήριο – εισαγωγή στο αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής. Απευθύνεται σε γυναίκες 45 – 62 χρονών.

Συμμετοχή δωρεάν. Πληροφορίες 6932853971.

/ερευνητικό residency

Στέλλα Τοπαλίδου (Θεσσαλονίκη) – project: «η Μνήμη του Νερού»

António Abernú (Πορτογαλία)

Mauro Diciocia (Ιταλία)

Concept – Υλοποίηση – Kαλλιτεχνική Διεύθυνση: Ρούλα Καραφέρη

Οργάνωση – Εκτέλεση: OFF ART – Σκηνικές Παρουσίες

Σύμβουλος Επικοινωνίας: Βασιλική Σαγώνα

Τεχνική Υποστήριξη: Γρηγόρης Καραφέρης

Video λήψη, Postproduction: Γωγώ Ταμπάκη

Γραφιστικά: Γιάννης Μαρκάτος

Φωτογραφία: Κώστας Μάντζιαρης

Βοηθοί Παραγωγής: Κώστας Δελφός, Ειρήνη Σταυριανού, Ξένια Μουστάκα (επιμέλεια κειμένων)

