Άνοιξε τις πύλες της στο κοινό, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (2/10), η 18η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας «THESSALY EXPO ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2025», στο χώρο των Καπναποθηκών, μετά από τρία χρόνια απουσίας.

Στην έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, συμμετέχουν 120 εκθέτες από τον κλάδο της αγροδιατροφής, του αυτοκινήτου, του ποδηλάτου, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λαϊκή τέχνης, των επίπλων, της διακόσμησης.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στις 19.30 μ.μ. από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα, ενώ το Σάββατο το πρωί θα διοργανωθούν δυο ημερίδες και το βράδυ πάρτι, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν εκθέτες και επισκέπτες.

Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης έχει ως εξής:

Πέμπτη 2/10 από 17.00 – 22.00

Παρασκευή 3/10 από 17.00 -22.00

Σάββατο 4/10 από 10.00 – 22.00

Κυριακή 5/10 από 10.00 – 22.00.

Το πρόγραμμα των ημερίδων έχει ως εξής :

1η ΗΜΕΡΙΔΑ

Σάββατο 4/10/2025 και ώρα 11:00 ,στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη διεξαγωγή των ημερίδων

ΤΙΤΛΟΣ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ :

1. Αθανάσιος Κουρτέσης, στέλεχος της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων και

2. Ευσταθία Κυρίτση, Προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων

2η ΗΜΕΡΙΔΑ

Σάββατο 4/10/2025 και ώρα 12:30 ,στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη διεξαγωγή των ημερίδων

ΤΙΤΛΟΣ : «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ :

1.Χαράλαμπος Μπιλλίνης , Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής , Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2.Γεώργιος Φθενάκης , Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

3.Βασίλειος Παπατσίρος , Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

4.Νικόλαος Κατσούλας , Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λ.Μ., karditsalive.net