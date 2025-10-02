Απίστευτο περιστατικό κακοποίησης σκύλου χθες στο πάρκο της οδού Περραιβού στον Βόλο.

Ανδρας ηλικίας 45 ετών Ρώσος σε κατάσταση μέθης χτυπούσε ανελέητα τον σκύλο του.

Τον κρατούσε ακινητοποιημένο στο έδαφος και τον χτυπούσε στο κεφάλι αλλεπάλληλα με τα χέρια του, προκαλώντας ταραχή και μεγάλη αναστάτωση σε όσους περνούσαν από το σημείο.

Δύο νέες κοπέλες δεν άντεξαν. Ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία και όταν τον είδαν να απομακρύνεται για να διαφύγει, τον κυνήγησαν με σκοπό να τον σταματήσουν.

Ο 45χρονος συνελήφθη δύο οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα, όπου οι νεαρές είδαν με ανακούφιση το περιπολικό της αστυνομίας να πλησιάζει.

Ο 45χρονος συνελήφθη και σήμερα δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Είπε ότι πήρε το ζώο στην κατοχή του, όταν αποφυλακίστηκε από την Κασσαβέτεια πριν από δύο μήνες, γιατί το λυπήθηκε και ισχυρίστηκε ότι το αγαπάει και πως τώρα που ετοιμάζεται να ξεκινήσει εργασία, θα αναλάβει όλες τους τις υποχρεώσεις για τον εμβολιασμό του σκύλου και ό, τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία.

Εντούτοις, ο 45χρονος δεν έπεισε το δικαστήριο, όπου νωρίτερα οι κοπέλες περιέγραψαν αναλυτικά το σκηνικό βίας ξεσπώντας κατά διαστήματα σε λυγμούς για τις βασανιστικές στιγμές που περνούσε το άμοιρο ζώο στα χέρια του.

Μάλιστα, η μία ανέφερε ότι τον είχε ξαναδεί να συμπεριφέρεται με βιαιότητα στον σκύλο.

Ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων προς 30 ευρώ την ημέρα, χωρίς αναστολή, χωρίς μετατροπή, με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Μετά το δικαστήριο άσκησε έφεση.

