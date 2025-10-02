Μαύρη ζωή στα χέρια 64χρονης που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους από κοινού με τον 44χρονο θείο τους, περνούσαν δύο ανήλικα αδέλφια στον Βόλο.

Σε έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών που έγινε αιφνίδια το 2023 διαπιστώθηκε ότι έπεφταν θύματα συνεχόμενης κακοποίησης με απειλές και το χειρότερο ξυλοδαρμούς.

Στα σωματάκια τους υπήρχαν εμφανή σημάδια από μώλωπες, όταν κοινωνικοί λειτουργοί τα επισκέφτηκαν στο σπίτι για να διαπιστώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και το περιβάλλον τους.

Η υπόθεση ανέβηκε χθες στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου το οποίο έκρινε ένοχη την 64χρονη και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών.

Από το σπίτι των παιδιών ακούγονταν συνεχώς δυνατές φωνές και τσακωμοί που σήκωναν τη γειτονιά στο πόδι, όταν απουσίαζε από το σπίτι η μητέρα τους.

Σε ένα από τα αλλεπάλληλα περιστατικά τον Αύγουστο του 2023 που τότε τα παιδιά ήταν ηλικίας 7 και 6 ετών, το σκηνικό έντασης συνεχιζόταν επί ώρες και δεν έλεγε να κοπάσει.

Γείτονες φοβούμενοι τα χειρότερα απευθύνθηκαν στις αρχές καταγγέλλοντας το δράμα που βίωναν τα παιδιά.

Με παραγγελία της Εισαγγελίας Βόλου διατάχθηκε άμεσα κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαμονής των ανήλικων και το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν, η οποία οδηγήθηκε σε σημαντικά συμπεράσματα.

Οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, αφού υπήρξαν ευρήματα στα ανήλικα που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Βόλου. Εναντίον τόσο του θείου των ανηλίκων όσο και της 64χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή.

Στο δικαστήριο εξετάστηκε ως μάρτυρας γείτονας που έτυχε να είναι αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα τον εφιάλτη που βίωναν τα παιδιά και μαζί με εκείνα ολόκληρη η γειτονιά.

Από την περιγραφή του μάρτυρα ο 44χρονος κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο και για την 64χρονη.

Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών. Επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη καταδικάστηκε ερήμην, καθώς δεν ήταν παρούσα στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό της ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

