Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη, το κρίσιμο ζήτημα της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται οι επιχειρήσεις των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας στην ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, εξαιτίας της απουσίας λειτουργικών Βιομηχανικών – Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ).

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κατέθεσαν σήμερα 8 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας απαντήσεις για:

την άμεση ολοκλήρωση και λειτουργία του Βιομηχανικού Πάρκου Φαρκαδόνας,

την αναβάθμιση των υποδομών στο Επιχειρηματικό Πάρκο Καρδίτσας,

καθώς και την πρόβλεψη μεταβατικών μέτρων αντιστάθμισης, ώστε οι επιχειρήσεις των δύο νομών να μη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μέχρι την πλήρη λειτουργία των ΒΕΠΕ.

Με τον Αναπτυξιακό Νόμο 5203/2025 θεσπίστηκε πρόσθετη μοριοδότηση για επενδύσεις σε οργανωμένους υποδοχείς. Ωστόσο, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του Βιομηχανικού Πάρκου Φαρκαδόνας, αυτό παραμένει ανενεργό, στερώντας από τις τοπικές επιχειρήσεις πολύτιμα πλεονεκτήματα και ανταγωνιστικότητα. Στην Καρδίτσα, αν και υπάρχει Επιχειρηματικό Πάρκο, η λειτουργικότητά του είναι περιορισμένη, με σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες.

Η συνέπεια είναι ότι οι επιχειρήσεις των δύο νομών ξεκινούν από μειονεκτική θέση στις αξιολογήσεις, ενώ ταυτόχρονα η Θεσσαλία έχει ήδη δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές, την τραγωδία των Τεμπών και τις καθυστερήσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Παλαιοφάρσαλα–Καλαμπάκα. Το αίσθημα αδικίας εντείνεται από το γεγονός ότι η ίδια η Πολιτεία καθορίζει με ΦΕΚ τις ΒΕΠΕ και στη συνέχεια επιβραβεύει μόνο όσες λειτουργούν.

Η Θεσσαλία δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ισότιμη πρόσβαση στα αναπτυξιακά εργαλεία αποτελούν ζήτημα δικαιοσύνης και επιβίωσης για τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής.