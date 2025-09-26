Μόλις 6 εκατοστά πάνω από το θεσμοθετημένο -αλλά συνεχώς αμφισβητούμενο από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα- οικολογικό όριο βρίσκεται η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, περιμένοντας ευεργετικό εμπλουτισμό από τα αναμενόμενα πρωτοβρόχια.

Οι πληροφορίες του KarditsaLive.Net αναφέρουν πως την συγκεκριμένη ημερομηνία η στάθμη βρίσκεται στα 784,06 μέτρα, όταν τα 784 είναι το οικολογικό όριο και η πανθομολογούμενη «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Με την υποσημείωση ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χωρητικότητα του ταμιευτήρα έχει μειωθεί από τις θεομηνίες που ήρθαν μετά την θέσπιση του ορίου.

Την ίδια ημερομηνία πέρυσι η στάθμη της λίμνης βρίσκονταν στα 785 μέτρα, που σημαίνει ότι, «μάνι-μάνι», σε σχέση με πέρυσι που ήταν ελλειμματική χρονιά, έχουμε επιπλέον έλλειμμα περίπου 20.000.000 κυβικών. Εδώ να αναφέρουμε πως πέρυσι η αρδευτική περίοδος ολοκληρώθηκε στα 785,09 μέτρα και συνέχισε να μειώνεται λόγω των άνυδρων Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα αρχές Νοεμβρίου είχε φθάσει τα 784,83 μέτρα.

Φθάνοντας τώρα στο δια ταύτα, που είναι η διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων για ύδρευση και άρδευση θα πρέπει να πούμε ότι για να καλυφθούν, οριακά, η στάθμη της λίμνης πρέπει να περάσει τα 790 μέτρα. Και όταν λέμε οριακά εννοούμε να μην διοχετευθούν περισσότερα από 100-110 εκατομμύρια κυβικά νερό για άρδευση, ποσότητα που δεν επαρκεί πλήρως αλλά καλύπτει το σημαντικότερο μέρος των αναγκών.

Τα παραπάνω, αν μετατραπούν σε κυβικά, μας δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη εισροής 120.000.000 κυβικών τους εναπομείναντες μήνες του Φθινοπώρου, τον Χειμώνα και την Άνοιξη.

Στην ουσία είναι περισσότερα αφού υπάρχουν απώλειες αλλά χοντρικά εκεί βρισκόμαστε και είναι μία ποσότητα τεράστια, ειδικά αν οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες των δύο τελευταίων ετών.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι το ίδιο διάστημα η στάθμη ανέβηκε τρία μόλις μέτρα από την λήξη της αρδευτικής περιόδου μέχρι την έναρξη της καινούργιας και τώρα απαιτούνται τα διπλάσια.

Π.Κ., KarditsaLive.Net