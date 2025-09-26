Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, ο Δήμος Μετεώρων, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν δωρεάν προβολή στο μουσείο ψηφιακής απεικόνισης(Πατριάρχου Δημητρίου, Νικολάου Πλαστήρα) και να ανακαλύψουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των Μετεώρων, μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα 3D ταινία, διάρκειας περίπου 50 λεπτών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως και τις 15:00. Με σταθερή στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της περιοχής μας, ο Δήμος Μετεώρων αδιάκοπα στηρίζει και ενισχύει τον τουρισμό, αναγνωρίζοντας τον ως την αιχμή του δόρατος, της τοπικής οικονομίας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Προσκαλούμε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες μας, να τιμήσουν την παγκόσμια ημέρα Τουρισμού, γνωρίζοντας την τοπική ιστορία μέσα από μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία. Για πληροφορίες καλέστε στο 2432306606.