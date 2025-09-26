Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η δράση προληπτικού ελέγχου για τη νόσο Αλτσχάιμερ και την Άνοια, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».

Περισσότεροι από 100 πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και υποβλήθηκαν σε ειδικά τεστ μνήμης και αξιολόγησης, τα οποία διεξήχθησαν υπό την επίβλεψη της Νευρολόγου από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων κυρίας Ελένη Μπέλλου. Η δράση είχε ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση των δημοτών, προωθώντας την πρόληψη και την προστασία της υγείας.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον Συντονιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Αθανάσιο Ρουστάνη, καθώς και την Προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρεσιών, κυρία Αγγελική Σακοράφα. Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος βρέθηκε στον χώρο της δράσης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πολίτες, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στην αντιμετώπιση της νόσου.

«Ευχαριστώ όλους τους συμπολίτες μας που συμμετείχαν στη σημερινή δράση, στα στελέχη του Δήμου μας και την νευρολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Ελένη Μπέλλου που στήριξαν την πρωτοβουλία Ο Δήμος μας κάνει μεγάλα βήματα στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, με δράσεις που φέρνουν ουσιαστικά οφέλη στους συμπολίτες μας. Η προληπτική φροντίδα και η έγκαιρη διάγνωση είναι κεντρικές προτεραιότητες για εμάς, καθώς επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών μας» τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος.