Το λεμόνι δεν είναι απλώς ένα φρούτο για σαλάτες και ροφήματα. Κρύβει μέσα του βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και ιδιότητες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, καταπολεμούν φλεγμονές και προστατεύουν από διάφορες ασθένειες.

Μάθε ποιες παθήσεις μπορεί να προλάβει, πώς βοηθά τον οργανισμό και γιατί αξίζει να το βάλεις στην καθημερινότητά σου.

ΟΙ ευεργετικές επιδράσεις του λεμονιού στον ανθρώπινο οργανισμό και το μεγάλο αριθμό οφελών.

Τα λεμόνια σερβίρονται συχνά ως λεμονάδα ή ως διακόσμηση σε ποτά όπως το παγωμένο τσάι ή αεριούχα αναψυκτικά, με μια φέτα είτε μέσα στο ποτήρι είτε στηριγμένη στο χείλος. Ταιριάζει υπέροχα με το ψητό κρέας αλλά και στις σαλάτες. Χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του ιταλικού λικέρ λιμοντσέλο. Ένα κομματάκι λεμόνι προστίθεται επίσης συχνά στο νερό για να δώσει λίγη γεύση.

Ο χυμός λεμονιού χρησιμοποιείται πολύ σε φαγητά με ψάρι. Επιπλέον, χρησιμοποιείται πολύ, μαζί με άλλα υλικά, για μαρινάρισμα κρέατος πριν από το μαγείρεμα.

Περιέχει Βιταμίνη C, Κάλιο, Ασβέστιο και πολλά άλλα χρήσιμα συστατικά για όλους μας. Σας παρουσιάζουμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι μας να υιοθετήσουμε το λεμόνι στην καθημερινότητα μας.Διεργετικό ένζυμο λεμονιού.

Το λεμόνι βοηθάει το συκώτι να απορρίπτει τις τοξίνες και βοηθάει στην τόνωση των φυσικών ενζύμων, τα οποία μας κρατούν υγιείς.

Γρίπη και το κρύωμα

Τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και σε φλαβονοειδή, που λειτουργούν ενάντια σε μολύνσεις από ιούς όπως η γρίπη και το κρύωμα.

Συκώτι.

Το συκώτι λατρεύει το λεμόνι: είναι εκπληκτικό τονωτικό για το συγκεκριμένο όργανο, διαλύει το ουρικό οξύ και άλλα δηλητήρια και υγροποιεί τη χολή. Ο φρέσκος χυμός λεμόνι που προστίθεται σε ένα μεγάλο ποτήρι νερό είναι τρομερό πρωινό αντιοξειδωτικό για το στομάχι.

Ιδανικό pH.

Το λεμόνι βοηθάει στην εξισορρόπηση του pH σας, το οποίο ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεται γύρω στο 7,30 με 7,45. Έτσι, αν το σύστημα σας «αισθάνεται» λίγο όξινο, λίγο λεμόνι θα σας βοηθήσει να ανεβάσετε το επίπεδο του pH σας.

Εξαφανίστε την πιτυρίδα.

Ο χυμός από λεμόνι και πιο συγκεκριμένα από τα λάιμ εάν εφαρμοστεί πάνω στο τριχωτό της κεφαλής σας μαζί με το κανονικό σας λάδι για τα μαλλιά, θα εμποδίσει την εμφάνιση της πιτυρίδας καθώς καθαρίζει όλο το κρανίο και τα μαλλιά.

O χυμός από το λάιμ

Ο… χυμός από το λάιμ περιέχει κιτρικό οξύ, το οποίο εξαλείφει εναποθέσεις ασβεστίου στις αρτηρίες. Εμποδίζει επίσης τον σχηματισμό πετρών σε πάγκρεας και νεφρά.

Ώθηση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο χυμός από λεμόνι περιέχει βιταμίνη C η οποία «εμπλουτίζει» με δύναμη την ασπίδα του ανθρώπινου οργανισμού. Σιγουρευτείτε πως καθημερινά στύβετε λεμόνια σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό και αρχίστε να το πίνετε σαν τονωτικό κάθε πρωί.

Μαχητής του καρκίνου.

Μελέτες έχουν δείξει πως το λεμόνι περιέχει πηκτίνη εσπεριδοειδών και λιμονοειδή τα οποία εμποδίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Εμποδίζει επίσης την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων αλλά και το θάνατο των «καλών» κυττάρων.

Τα λεμόνια περιέχουν 22 αντικαρκινικές χημικές ενώσεις, μεταξύ αυτών και η λεμονίνη. Πρόκειται για έλαιο, που καταπολεμά ή και σταματά τη μεγέθυνση των καρκινικών όγκων στα ζώα και το φλαβονειδές γλυκοσίδη, που σταματά τη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων.

Κυκλοφορία του αίματος.

Το λεμόνι περιέχει φλαβονοειδή που ενισχύουν τη Βιταμίνη C, η οποία τελικά συντελεί στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Τα φλαβονοειδή βοηθούν επίσης στον έλεγχο της πίεσης του αίματος και της φλεγμονής.

Ελιξίριο του δέρματος.

Ο χυμός του λεμονιού και των λάιμ περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως η Βιταμίνη C που κάνει τον τόνο του δέρματος φρέσκο και χωρίς ρυτίδες. Προσθέστε χυμό λεμονιού στη σπιτική μάσκα ομορφιάς που χρησιμοποιείτε καθημερινά για να απολαύσετε τα οφέλη. Θα εντυπωσιαστείτε!

Ενυδάτωση.

Τα λεμόνια είναι μία πλούσια πηγή καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου. Οι συγκεκριμένοι ηλεκτρολύτες βοηθούν στη συντήρηση ενός ενυδατωμένου σώματος.

Η θέση του λεμονιού στην κουζίνα

-Λεμόνι με αλμυρό

Το λεμόνι θεωρείται ένα από τα βασικά συστατικά στην ελληνική, αλλά και διεθνή κουζίνα. Ο χυμός λεμονιού, που χαρακτηρίζεται από χαμηλό pH, προσφέρει μια όξινη γεύση και ένα υποκίτρινο χρώμα σε κάθε μαγειρική παρασκευή. Ταιριάζει εξίσου με κρεατικά, πουλερικά αλλά και ψάρια. Προστίθεται εύκολα και στα περισσότερα όσπρια αλλά και λαδερά, βοηθώντας έτσι και στην απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου που περιέχουν, μέσω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C.

-Λεμόνι με γλυκό

Το λεμόνι διαθέτει ιδιαίτερη θέση και στη ζαχαροπλαστική. Η πιο γνωστή εκδοχή γλυκού με λεμόνι είναι η lemon pie, που συνδυάζει την όξινη με τη γλυκιά γεύση. Το λεμόνι, λόγω της πηκτίνης που περιέχει, λειτουργεί και ως πυκνωτικό μέσο σε διάφορες μαγειρικές παρασκευές με φυσικό τρόπο.

-Λεμόνι σε ρόφημα

Τέλος, το λεμόνι μπορεί να μας δροσίσει με το χυμό του, όταν αυτός προσφέρεται με προσθήκη ζάχαρης σε μορφή λεμονάδας, με ή χωρίς ανθρακικό. Παράλληλα, ο χυμός λεμονιού συμμετέχει πολύ συχνά σε cocktail, καθώς ταιριάζει με διάφορα ποτά, όπως το τζιν και η βότκα.

Συμβουλές

Πίνε νερό με λεμόνι το πρωί για τόνωση και αποτοξίνωση.

Χρησιμοποίησε το σε σαλάτες και φαγητά για ενίσχυση γεύσης και βιταμίνης C.

Απόφυγε την υπερβολή αν έχεις ευαισθησία στο στομάχι ή γαστρικά προβλήματα.

Το λεμόνι είναι ένα μικρό θαύμα της φύσης. Βάλε το στην καθημερινή σου διατροφή και χάρισε στον οργανισμό σου τόνωση, προστασία και δύναμη. Μερικές σταγόνες αρκούν για να νιώσεις τη διαφορά – ξεκίνα σήμερα και δες την υγεία σου να αλλάζει!

