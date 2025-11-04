Παρά το γεγονός ότι το PromptLock δεν έχει εντοπιστεί σε πραγματικές επιθέσεις και θεωρείται ακόμα έργο σε στάδιο ανάπτυξης ή proof-of-concept, η ανακάλυψή του υπογραμμίζει τον κίνδυνο από τη χρήση δημόσια διαθέσιμων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για ενίσχυση κακόβουλου λογισμικού όπως το ransomware.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη διευκολύνει τη δημιουργία πειστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), καθώς και deepfake εικόνων, ήχου και βίντεο, επιτρέποντας ακόμη και σε λιγότερο τεχνολογικά έμπειρους επιτήδειους να πραγματοποιούν απάτες που παλαιότερα θα ήταν ανέφικτες.

Ανεξαρτήτως του σκοπού πίσω από το PromptLock, η ανακάλυψή του δείχνει πώς η AI μπορεί να αυτοματοποιήσει πολλά στάδια επιθέσεων ransomware — από την αναγνώριση μέχρι την εξαγωγή δεδομένων — με ταχύτητα και κλίμακα που παλαιότερα θεωρούνταν αδύνατη. Η προοπτική ενός κακόβουλου λογισμικού που προσαρμόζεται στο περιβάλλον και τροποποιεί τις τακτικές του σε πραγματικό χρόνο ανοίγει, σύμφωνα με τη ρωσική εταιρεία, ένα νέο μέτωπο στις κυβερνοεπιθέσεις.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1674799/entopistike-ios-pou-dimiourgithike-apo-texniti-noimosyni