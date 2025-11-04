Μυστικά για να βελτιώσετε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας στην επιστροφή στο σχολείο

Η επιστροφή στο σχολείο απαιτεί ψυχολογική προσαρμογή από πλευράς των παιδιών. Πολλά παιδιά νιώθουν άγχος, ανησυχία, ακόμα και φόβο σχετικά με την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η σωστή ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς, μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή τους και να τα βοηθήσει να επανέλθουν ομαλά στο σχολείο.

Παρακάτω, μερικές συμβουλές για να βοηθήσετε τα παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Ψυχολογική προετοιμασία

Καλό είναι, στο διάστημα προτού ξεκινήσει το σχολείο, να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά, μέσω συχνών συζητήσεων, για το πώς θα είναι τα πράγματα στο σχολείο (πολλά παιδιά το ξεχνούν λιγάκι κατά τη διάρκεια των τρίμηνων διακοπών του καλοκαιριού). Όταν κανείς είναι γνωρίζει τι πρόκειται να συναντήσει, αυτόματα μειώνεται ο φόβος του αγνώστου και νιώθει μεγαλύτερη σιγουριά.

Αναγνώριση και νορμαλοποίηση των συναισθημάτων

Όταν συζητάμε με τα παιδιά για τα άγχη και τους φόβους τους γύρω από το σχολείο, είναι σημαντικό να ονομάζουμε και να συγκεκριμενοποιούμε το συναίσθημα (π.χ. Νιώθεις άγχος σχετικά με…, νιώθεις ανησυχία για…) και να επιβεβαιώνουμε στα παιδιά ότι είναι φυσιολογικό να έχουν αυτά τα συναισθήματα, ότι είναι εντάξει να τα έχουν και ότι δε χρειάζεται να ντρέπονται για αυτά. Η γνώση ότι τα συναισθήματά τους είναι φυσιολογικά και κατανοητά από τους άλλους, βοηθάει τα παιδιά στο να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα αυτά καλύτερα.

Εξάσκηση σε δεξιότητες

Πολλά παιδιά, ιδιαίτερα μικρότερης ηλικίας, αγχώνονται ως προς το πώς θα τα βγάλουν πέρα χωρίς βοήθεια σε θέματα όπως η τουαλέτα, το φαγητό κ.ο.κ. Βοηθώντας τα παιδιά να εξασκήσουν τέτοιες δεξιότητες προτού αρχίσει το σχολείο, τα βοηθάμε να ξεκινήσουν και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Τεχνικές διαχείρισης του άγχους

Μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά κάποιες απλές τεχνικές διαχείρισης του άγχους, όπως οι βαθιές αναπνοές ή το μέτρημα ως το δέκα, ώστε να τις έχουν στο…οπλοστάσιό τους σε περίπτωση που νιώσουν άγχος κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο.

Ενίσχυση κοινωνικότητας

Σε περίπτωση που το παιδί μας δεν έχει κάποιον καλό φίλο στο σχολείο, προσπαθούμε, στο διάστημα προτού ξαναξεκινήσει το σχολείο, να οργανώσουμε για το παιδί μας playdates με συμμαθητές του. Έτσι, θα έχει γνώριμα και φιλικά πρόσωπα στο χώρο του σχολείο, κάτι το οποίο θα το βοηθήσει να νιώσει μεγαλύτερη σιγουριά.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Η αυτοπεποίθηση χτίζεται μέσω εμπειριών που μας αποδεικνύουν έμπρακτα ότι τα είμαστε ικανοί. Πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι, με το να αναθέτουμε στα παιδιά αρμοδιότητες στο σπίτι (σύμφωνα πάντα με την ηλικία τους), τα βοηθάμε να αποκτήσουν υγιή αυτοπεποίθηση, κάτι το οποίο θα μεταφέρουν και σε άλλα περιβάλλοντα, όπως είναι το σχολείο.

Μυρτώ Κογεβίνα, MSc.

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

