Εορταστική διέλευση πολεμικού αεροπλάνου από τα Τρίκαλα την Τετάρτη, σε χαμηλό ύψος.

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, με βάση γνωστοποίηση από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας από τη Λάρισα, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, αεροπλάνο F16 της Πολεμικής Αεροπορίας θα διέλθει από το κέντρο των Τρικάλων (σημείο αναφοράς η κεντρική πλατεία) σε χαμηλή πτήση.

Η διέλευση θα γίνει το διάστημα 12:38 έως 12:45, για να τιμηθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας.Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων.