Κλείνουν τα ιατρεία τους την Παρασκευή οι μικροβιολόγοι και οι ακτινοδιαγνώστες συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση που διοργανώνεται την ίδια ημέρα στην Αθήνα έξω από το υπουργείο Υγείας.

Οι γιατροί με την κινητοποίησή τους αντιδρούν στο clawback, το τεχνικό χρέος και στην οικονομική ασφυξία που βιώνουν, που απειλεί τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων τους και τη δημόσια υγεία.

Το μεσημέρι της Τρίτης μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων και συγκεκριμένα οι κ.κ.: Μαρία Αθανασίου, πρόεδρος, Δήμητρα Καραβασίλη, πρόεδρος της Ένωσης Εργαστηριακών Γιατρών Τρικάλων, Κώστας Μπαλωμένος, ταμίας του Ι.Σ.Τ., Ελένη Λελέτσογλου και Στέργιος Μπαλοδήμος, μέλη, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, μεταφέροντας την απόγνωση στην οποία ζουν αρκετό διάστημα τώρα οι εργαστηριακοί γιατροί.

«Τα μικροβιολογικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς εδώ και πολλά χρόνια δεν πάρθηκαν μέτρα από καμία κυβέρνηση, προκειμένου να ελεγχθούν τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ, τα έξοδά του και οι υποχρεώσεις του απέναντι στους παρόχους. Το 2012 υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις rebate και την επιστροφή clawback. Όλες αυτές οι μειώσεις έγιναν για να αντιμετωπιστεί ο ελλειμματικός κλειστός προϋπολογισμός που αυθαίρετα χωρίς καμιά οικονομοτεχνική μελέτη επέβαλλε το ΥΠ.ΟΙΚ. για την κάλυψη των ασφαλισμένων σε εργαστηριακές εξετάσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων, υπολειπόμενος κατά 200 εκατομμύρια περίπου από την έκθεση του ΟΟΣΑ που προέβλεπε για την Ελλάδα το ποσό των 550.000.000 εκείνη την εποχή.», σημείωσε η πρόεδρος του Ι.Σ.Τ. ΚΑ Μαρία Αθανασίου και συμπλήρωσε:

«Το clawback ουσιαστικά πρόκειται για την επιστροφή της υπέρβασης του κλειστού κρατικού προϋπολογισμού από τους ιατρούς στο κράτος. Ξεκίνησε το 2012 από 2% και σήμερα έφτασε το 52%. Κι αυτό συνέβη λόγω της αύξησης του αριθμού των εξετάσεων που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, την προσθήκη ασφαλισμένων αλλά και την ορθή αύξηση των κοινωνικών παροχών σε διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων με τον μηδενισμό της συμμετοχής τους χωρίς την αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού.».

Ο κόμπος για τα μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά της Μαγνησίας έφτασε στο χτένι. Η οικονομική ασφυξία, οι χρεώσεις του ΕΟΠΥΥ και η στασιμότητα των προϋπολογισμών απειλούν την επιβίωση των εργαστηριακών γιατρών, με τον κλάδο να ετοιμάζεται για πανελλαδική κινητοποίηση στις 7 Νοεμβρίου.

Στη Τρίκαλα λειτουργούν 32 εργαστήρια. Τέσσερα εξ αυτών έκλεισαν τον τελευταίο χρόνο λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ ορισμένα αντιμετωπίζουν τεχνητά χρέη 150.000–300.000 ευρώ. Το τιμολόγιο των εξετάσεων παραμένει κοστολογημένο από το 1991, με αποτέλεσμα τα έξοδα για αντιδραστήρια και λειτουργία να μην καλύπτονται.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα στα Τρίκαλα θα παραμείνουν κλειστά, ως ένδειξη διαμαρτυρίας με τους ιδιοκτήτες τους να ζητούν: