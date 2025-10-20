Ένα βρέφος περίπου 10 μηνών, μεταφέρθηκε σήμερα Δευτέρα στο Νοσοκομείο Βόλου, μετά από πτώση, σύμφωνα με πληροφορίες
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στη Λάρισα, όταν ένα βρέφος 10 μηνών έπεσε από το κρεβατάκι του και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Πληροφορίες του onlarissa αναφέρουν ότι οι γιατροί του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου εξέτασαν επισταμένως το παιδί και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να τύχει πιο εξειδικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και περαιτέρω εξετάσεων.
Αφήστε μια απάντηση