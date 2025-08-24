Η Ιταλική ριβιέρα, από το Πορτοφίνο μέχρι το Αμάλφι, δεν είναι απλώς προορισμός αλλά και μια κουλτούρα που επηρεάζει άμεσα με την μόδα.

ΗΙταλική αισθητική είναι στάση ζωής και τελευταία πολύ in fashion σε όλους τους τομείς. Εκτός από την κλασική ιταλική μόδα που όλοι γνωρίζουμε για την δεξιοτεχνία και την καινοτομία της στον χώρο, είναι και ένας προορισμός που η μόδα αντλεί έμπνευση από τα τοπία, τα χρώματα και το ιταλικό καλοκαίρι. Μια ακόμη σεζόν η επιρροή αυτή είναι είναι παρούσα και η μόδα γεμίζει ξανά με έντονα prints, μεσογειακή διάθεση και φυσικά, λεμόνια παντού.

Ο οίκος Dolce & Gabbana το καθιέρωσε πρώτος, συνδέοντας τα Σικελιάνικα μοτίβα και τα λεμόνια με την ιταλική φινέτσα και τη ρετρό θηλυκότητα. Από τότε, τα prints αυτά έγιναν σύμβολο καλοκαιρινής κομψότητας. Φέτος, είδαμε πολλά ιταλικά μοτίβα να κατακτούν τις συλλογές resort και spring/summer25 πολλών οίκων, από μεταξωτά φορέματα και tops, μέχρι headbands, beach bags και μαγιό.

Τα λεμόνια είναι σύμβολο της ιταλικής dolce vita, είναι φωτεινά, αρωματικά και δροσερά όπως ακριβώς και το καλοκαίρι. Το print αυτό αποπνέει φρεσκάδα και ρομαντισμό, ενώ ταυτόχρονα φωνάζει διακοπές και ατελείωτα aperitivo στη σκιά μιας λεμονιάς. Είναι ο τέλειος τρόπος να δώσεις χρώμα και χαρά ακόμα και στο πιο απλό outfit.

Βρήκαμε μερικά αγαπημένα fashion items που θυμίζουν την ιταλική και μεσογειακή αισθητική και θα σε μεταφέρουν νοητά στον πιο δροσερό προορισμό.

1. Ένα maxi satin φόρεμα με τα χαρακτηριστικά ιταλικά μοτίβα και statement γυαλιά ηλίου θα γίνουν τα κομμάτια που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Για εμφανίσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα αλλά και δροσερά υλικά για την καθημερινότητα και τις μέρες καύσωνα που έρχονται.

Intimissimi, Italian Riviera Collection

2. Ένα floral set με μεσογειακή αισθητική για καθημερινές αλλά και λίγο πιο επίσημες εμφανίσεις. Μπορείς να συνδυάσεις με μαύρα αξεσουάρ όπως σανδάλια και τσάντα, και είσαι έτοιμη για καλοκαιρινές βόλτες.

H&M

3.Μονοχρωμίες με twist: Με ένα λευκό, μπλε ή κίτρινο φόρεμα, Italian inspired με lace details ή με ένα top κορσέ μπορείς να πετύχεις την ιταλική φινέτσα με πιο διακριτικό τρόπο, αν δεν σου αρέσουν τα έντονα prints με τα λουλούδια και τα λεμόνια.

Μarks & Spencer

4. Beachwear: Τα bikini, τα παρεό και οι τσάντες παραλίας με λεμόνια δίνουν ιταλική αύρα ακόμη και στο πιο minimal look. Συνδύασε με μια λευκή παντελόνα και ψάθινα αξεσουάρ, όπως καπέλο και τσάντα.

TEZENiS TEZENiS 01 02

5. Πιο διακριτικά, με ένα μαντήλι στα μαλλιά ή ένα clutch με lemon pattern μπορείς να δημιουργήσεις ένα εξίσου δροσερό outfit. Δύο ιδανικές επιλογές για πιο ήπια ένταση.

Αυτό το καλοκαίρι, τα λεμόνια έγιναν κάτι περισσότερο από ένα μοτίβο… έγιναν τάση, έκφραση και διάθεση. Με ρίζες από την ιταλική φινέτσα και το καλοκαίρι, η μόδα γιορτάζει την καλοκαιρινή διάθεση με χρώμα και στυλ.

