Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΥΑΤ

– Στένωση του οδοστρώματος επί της Επ. Ο. Τρικάλων – Ριζώματος και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ευτέρπης και της οδού Δημοκρατίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Δημοκρατίας

Για εργασίες τοποθέτησης παροχόμετρων τηλεμετρίας στο δίκτυο ακαθάρτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, την Τετάρτη 05/11/2025 από 12:00 έως 15:00.

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για εκσκαφής οικοδομής, επί της οδού Κοπάδη στα Τρίκαλα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σ. Μεραρχίας έως τη συμβολή της με την οδό Γ. Ολυμπίου

Πέμπτη 06/11/2025 τις ώρες 08:00 έως 15:00

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων την Πέμπτη 06/11/2025 από 07:30 έως 10:30

* επί της οδού Δαβάκη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ισομάχου έως τη συμβολή της με την οδό Αρριανού

* επί της οδού Ανώνυμη οδός και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δαβάκη έως τη συμβολή της με την οδό Καλυψούς.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες, την Πέμπτη 06/11/2025 από 07:30 έως 15:00 επί της οδού Ελευθερίας και

στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ασκληπιού και της οδού Αθ. Εργάνης.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για φορτοεκφόρτωση υλικών

την Τετάρτη 05/11/2025 από 07:30 έως 13:00 επί της οδού 25ης Μαρτίου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Τιουσόν έως τη διασταύρωση της με την οδό Νικοτσάρα.