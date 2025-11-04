Η διαδρομή θα μας οδηγήσει στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Παναγίτσα, έναν τόπο γεμάτο φυσική ομορφιά και ηρεμία. Μια υπέροχη ευκαιρία για άσκηση, επαφή με τη φύση και επικοινωνία, μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

Πιθανά, να συναντήσουμε χελώνες, σκαθάρια με βέβαια τα κελαηδίσματα, που θα μας συνοδεύουν σ’ ένα περπάτημα με φιλοσοφία επανασύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον — εκεί όπου η απλότητα και η κίνηση γίνονται πηγή χαράς και ευεξίας.

Σημείο εκκίνησης “πιάτσα ταξί” στην πλατεία της Φαρκαδόνας.

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί!