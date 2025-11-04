Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 το εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Νίκου Μάντζιου, οι εκδόσεις Γραφή και 12 (Τρικαλινοί) + 1 συγγραφείς, σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ανθολογίας μικροδιηγημάτων: “Κυριακές στο Διοικητήριο“, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Νίκος Μάντζιος, συγγραφέας, συντονιστής του εργαστηρίου και επιμελητής της έκδοσης και κείμενα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Βάσω Γκουγκαρά και Νίκος Μπλάτσας.

Στη συνέχεια η Ευγενία Καραγκούνη, καθηγήτρια μουσικής, θα παίξει πρωτότυπη μουσική.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

…την επομένη από το πανηγύρι της Αγίας Θέκλας άρχισε να βρέχει…

…η ζωή περνούσε έξω από ένα καγκελόφραχτο παράθυρο…

…είχε πιάσει τον παπά να χαριεντίζεται με κάποιες νεαρές…

…να μοιράζονται τα φανερά και τα κρυφά τους όνειρα…

…επιτέλους, να της μιλήσω! Χα, εδώ σε θέλω. Στα δύσκολα!…

…της έταξε αιώνια πανσέληνο και της πρόσφερε διαρκείς εκλείψεις…

…δυστυχώς καμιά μούσα δεν καταδέχτηκε να γίνει φίλη μου…

…σήμερα θυμήθηκα πως με λένε Στέλιο…

…πόσο γρήγορα καίγεται ένας άνθρωπος….

…η μνήμη γίνεται σκιά κι εγώ την κυνηγάω…

…έγινα πάλι ξένος…

…θέλω να τρυπώσω πίσω στο σχισμένο μου χαρτί..

…λύκε, κατάλαβες ότι μόλις δημιουργήσαμε έναν καινούργιο μύθος..

Σε επιμέλεια του Νίκου Μάντζιου

Κείμενα των (με αλφαβητική σειρά): Αγγελική Αναγνώστου, Ελένη Γάκη, Μαριλένα Γκρέκου, Ζέτα Ζησοπούλου, Κώστας Καζάκος, Καλλιόπη Καλούσιου, Άννα Κρικέλη, Δημήτρης Λύπας, Σταυρούλα Νικολοπούλου, Νίκος Παπαγιαννούλης, Εύα Πατραμάνη, Αιμιλία Πρεκατέ, Μαρία Τσιούκα.