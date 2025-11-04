Δύο εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου RECIHEPE υλοποιεί η e-trikala AE τις επόμενες ημέρες. Σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Κοινότητας, τα Παραρτήματα Ρομά και ΚΕΜ του Δήμου Τρικκαίων καθώς και με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων, τα έργαστήρια είναι αφιερωμένα στην κοινωνική ένταξη, τη φροντίδα και την ενδυνάμωση των πολιτών.

Τα εργαστήρια είναι:

🌸 Social Hub I – “Η Φωνή της, το Μέλλον της”

Ανοιχτό εργαστήριο για τις γυναίκες Ρομά, με στόχο την ενημέρωση, τη φροντίδα και την ενδυνάμωση, μέσα από βιωματικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική υγεία, την ψυχική ευεξία και την επαγγελματική εξέλιξη.

📅 6 Νοεμβρίου 2025

📍 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων, Ομήρου 6

🕓 11:00 – 12:30 μ.μ.

🌍 Social Hub II – “Ιστορίες χωρίς σύνορα”

Ένα βιωματικό εργαστήριο όπου πρόσφυγες και μετανάστες μοιράζονται τις ιστορίες, τις δυσκολίες και τα όνειρά τους, μέσα από φωτογραφία, αφήγηση και γεύσεις από τις πατρίδες τους.

📅 7 Νοεμβρίου 2025

📍 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων, Ομήρου 6

🕓 11:00 – 13:00 μ.μ.