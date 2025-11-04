Advertisement
Θεσσαλία: Αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο – Ποιες μάρκες ξεχώρισαν

Νοέ 4, 2025
in Θεσσαλία
Με σημαντική αύξηση 27% έκλεισε ο Σεπτέμβριος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τις ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ να φτάνουν τις 12.227 μονάδες, έναντι 9.661 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2025, οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ ανήλθαν σε 112.233 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σύγκριση με το 9μηνο του περασμένου έτους (108.035 οχήματα).

Στη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο καταγράφεται αισθητή αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 324 έναντι 226 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στην επίδοση του Σεπτεμβρίου η Suzukι ξεχώρισε ταξινομώντας 37 αυτοκίνητα (11,4%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Οpel με 35 ταξινομήσεις (10,8%) και η Citroen με 30 ταξινομήσεις (9,3%)

ΠΗΓΗ: Τ.Π. kosmoslarissa.gr

