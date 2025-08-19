Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΟΤΕ

1. Την Τετάρτη 20/08/2025

– Διακοπή κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα από 07:00΄ ώρα έως 11:00΄ ώρα επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Αριστοτέλους προς την οδό Κορωνίδος).

– Στένωση οδοστρώματος κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 – 15:00 και από 17:30 – 19:00 επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος (εναλλάξ και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας)

2. Κατά τις ημερομηνίες:

– Από Πέμπτη 21/08/2025 έως και το Σάββατο 23/08/2025 &

– Από Δευτέρα 25/08/2025 έως και την Τετάρτη 27/08/2025

από 07:00 – 15:00 και 17:30 – 19:00 εκάστης ημέρας

Στένωση οδοστρώματος επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος (εναλλάξ και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας).

Β. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης -εγκατάστασης οπτικών ινών, για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. (FIBERGRID):

(α) Από Πέμπτη 21/08/2025 έως και το Σάββατο 23/08/2025,

(β) Από Δευτέρα 25/08/2025 έως και το Σάββατο 30/08/2025 &

(γ) Από Δευτέρα 01/09/2025 έως και το Σάββατο 06/09/2025

τις ώρες 08:00-15:00 και 17:30-19:00 εκάστης ημέρας

* Επί της οδού Λάκμωνος και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Ηπείρου έως τη συμβολή της με την οδό Κανάρη (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ηπείρου προς την οδό Κανάρη),

* Επί της οδού Κανούτα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κοραή έως τη συμβολή της με την οδό Ακληπιού (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κοραή προς την οδό Ασκληπιού),

* Επί της οδού Καλαμάτας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κανάρη έως τη συμβολή της με την οδό Κοραή (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κανάρη προς την οδό Κοραή),

* Επί της οδού Ηπείρου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δημ. Νταή έως τη διασταύρωσή της με την οδό Λάκμωνος (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Δημ. Νταή προς την οδό Λάκμωνος),

* Επί της οδού Πελέκη και στο τμήμα αυτής από τη διαστύρωσή της με την οδό Δερβενακίων έως τη συμβολή της με την οδό Λάκμωνος (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Δερβενακίων προς την οδό Λάκμωνος),

* Επί της οδού Βούλγαρη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Λάκμωνος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ιάσωνος (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Λάκμωνος προς την οδό Ιάσωνος),

* Επί της οδού Δεληγιώργη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αλεξάνδρας έως τη συμβολή της με την οδό Δημ. Νταή (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Αλεξάνδρας προς την οδό Δημ. Νταή),

* Επί της οδού Κανάρη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δεληγιώργη (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Βαλαωρίτου προς την οδό Δεληγιώργη),

* Επί της οδού Βαλαωρίτου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Λιακατά έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού (με κατεύθυνση από την οδό Λιακατά προς την οδό Ασκληπιού)

Επί της οδού Κορωνίδος και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Κανάρη έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού (με κατεύθυνση από την οδό Κανάρη προς την οδό Ασκληπιού),

* Επί της οδού Αριστοτέλους και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μετεώρων έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού (με κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Μετεώρων)

* Επί της οδού Αθαμάνων και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Κορωνίδος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους (με κατεύθυνση από την οδό Κορωνίδος προς την οδό Αριστοτέλους)

* Επί της οδού Κωλέττη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου έως τη συμβολή της με την οδό Χαρ. Τρικούπη (με κατεύθυνση από την οδό Βαλαωρίτου προς την οδό Χαρ. Τρικούπη)

* Επί της οδού Χαρ. Τρικούπη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Κοραή (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου προς την οδό Κοραή)

* Επί της οδού Αλεξάνδρας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μετεώρων έως τη συμβολή της με την οδό Δεληγιώργη (με κατεύθυνση από την οδό Μετεώρων προς την οδό Δεληγιώργη)

* Επί της οδού Αθηνάς Εργάνης και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μαυροκορδάτου έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μαυροκορδάτου προς την οδό Ελευθερίας)

* Επί της οδού Ιάσωνος και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού (με κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Αθηνάς Εργάνης)

*Επί της οδού Κοραή και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κανούτα έως τη συμβολή της με την οδό Ευρ. Πελέκη (με κατεύθυνση από την οδό Κανούτα προς την οδό Ευρ. Πελέκη)

*Επί της οδού Ευρ. Πελέκη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κοραή έως τη συμβολή της με την οδό Δεληγιώργη (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κοραή προς την οδό Δεληγιώργη)

* Επί της οδού Λιακατά και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μαυροκορδάτου (με κατεύθυνση από την οδό Βαλαωρίτου προς την οδό Μαυροκορδάτου)

* Επί της οδού Πελέκη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Δεληγιώργη έως τη συμβολή της με την οδό Μαυροκορδάτου (με κατεύθυνση από την οδό Δεληγιώργη προς την οδό Μαυροκορδάτου) και

* Επί της οδού Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Πιτσάκου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Λιακατά (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Πιτσάκου προς την οδό Λιακατά)

Γ. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων για αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ομβρίων υδάτων επί της οδού Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ασπροποτάμου και Ηρακλέους Ρέτου, την Τετάρτη 20/08/2025 τις ώρες 08:00 έως 15:00