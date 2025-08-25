1 κιλό γλιστρίδα

1 κιλό κολοκυθάκια πολύ μικρά με τους ανθούς

1 μικρό κοτόπουλο σε κομμάτια

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο

1 φλιτζάνι κρασί λευκό ξηρό

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1/2 κουτ.γλυκ. κύμινο

1/2 κουτ.γλυκ. αλάτι

1/2 κουτ.γλυκ. πιπέρι μαύρο φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Σοτάρετε σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ελαφρά το κοτόπουλο με το ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Σβήνετε με το κρασί, προσθέτετε δύο φλιτζάνια ζεστό νερό, σκεπάζετε και σιγοβράζετε για 40 λεπτά περίπου.

Βάζετε τα κολοκυθάκια, την γλιστρίδα, την ντομάτα, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και το κύμινο και ανακινείτε την κατσαρόλα για να αναμειχθούν τα λαχανικά με το κοτόπουλο. Σιγοβράζετε για 15-20 λεπτά μέχρι το φαγητό να μείνει μόνο με το λάδι του. Σερβίρετε το φαγητό χλιαρό ή και κρύο. Συνοδεύετε με τυρί φέτα.

Σημ.:Δοκιμάστε την συνταγή με κουνέλι ή ακόμα και με μοσχάρι

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έδωσε η φίλη μας Μυρσίνη Λαμπράκη, τις συνταγές της οποίας βρίσκεται και εδώ :http://www.mirsini.gr/