Κοτοκεφτεδάκια

Υλικά :

1 στήθος κοτόπουλο περίπου 250 γρ.

1 φλάσκα μελιτζάνα ή 2 κολοκυθάκια

150 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο

2 αυγα

1 καρότο

2 πιπεριές κέρατο

1 ντομάτα τριμμένη

1 μεγάλο κρεμμύδι

λίγα φύλλα δυόσμο

1 φακελάκι σκόνη πουρέ 125 γρ.

3 κ.σ. ελαιόλαδο

αλατοπιπερο

αλεύρι για το πανάρισμα

σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση :

Πλένουμε και βράζουμε σε καλά αλατισμένο νερό το κοτόπουλο και μόλις είναι έτοιμο το ψιλοκόβουμε. ψιλοτρίβουμε την μελιτζάνα ή τα κολοκυθάκια τα αλατίζουμε και τ’ αφήνουμε λιγάκι να βγάλουν όλα τα υγρά τους και τα στύβουμε πολύ καλά. Στο μουλτι βάζουμε τις πιπεριές το κρεμμύδι και τον δυόσμο να γίνουν πολτός. Σε μια λεκανίτσα ριχνουμε τα υλικά μας και ζυμώνουμε προσθέτοντας σιγά σιγά τον πουρέ. Θέλουμε μια σφιχτή ζύμη. Βρέχουμε τα χέρια μας και πλάθουμε κεφτεδάκια που τα πατάμε να μην είναι φουσκωτά. Τα αλευρώνουμε και τα βάζουμε σε μικρό τηγάνι μόλις κάψει το λάδι. Προσοχή να βάζετε λίγα κεφτεδάκια κάθε φορά για να μην πέσει η θερμοκρασία στο λάδι και δεν θα γίνουν τραγάνα. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν στον φούρνο δεν τα έχω κάνει ποτέ γιατί μου αρέσουν μόνο τηγανιτά.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαίρη Καρακασίδη ή αλλιώς Γιαγια Μαίρη εν δράση (τις συνταγές της οποίας μπορείτε να βρείτε και εδώ http://giagiamairi.dimosbox.gr/ και στην σελίδαhttps://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-725351180896546/).