Aν είσαι καλεσμένη σε γάμο, αυτά τα fashion tips θα σε βοηθήσουν να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στο εντυπωσιακό και στο κομψό.

Ησεζόν των γάμων είναι εδώ, και μαζί της έρχεται το αιώνιο ερώτημα: «Τι να φορέσω;» Αν είσαι καλεσμένη σε γάμο είτε πρόκειται για νησί, είτε την πόλη ή για έναν ρομαντικό γάμο στην εξοχή, το look σου πρέπει να είναι καλαίσθητο, στυλάτο, on theme αλλά πάντα με σεβασμό στη νύφη και τη περίσταση.

Πώς βρίσκεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στο εντυπωσιακό και στο κομψό; Ακολουθούν ορισμένα στυλιστικά tips (dos and don’ts) που πρέπει να ξέρεις:

DO’S

Επένδυσε σε ένα καλοραμμένο φόρεμα midi ή maxi φόρεμα σε αέρινο καλοκαιρινό ύφασμα που είναι πάντα chic και ασφαλές.

Τόλμησε χρώματα όπως το ροζ πούδρα, το σμαραγδί, το σιέλ, το μωβ, το μπορντό ή κάποιο σοφιστικέ παστέλ – είναι όλες εξαιρετικές επιλογές. Μην φοβάσαι το χρώμα, αρκεί να το ισορροπήσεις με ουδέτερα αξεσουάρ.

@ratandboa

Δώσε βάση στα παπούτσια: Αν δεν είσαι εξοικειωμένη σε ψιλοτάκουνα προτίμησε κομψές χαμηλές γόβες, mules ή πέδιλα με χαμηλό/μεσαίο τακούνι. Αν ο γάμος είναι σε εξωτερικό χώρο, σε κήπο ή παραλία, απέφυγε σίγουρα τις στιλέτο γόβες και προτίμησε block heels δηλαδή πολύ χοντρό τακούνι, πλατφόρμες ή και – γιατί όχι – κομψά επίσημα flat παπούτσια

Επίλεξε minimal & elegant αξεσουάρ: Ένα structured clutch, διακριτικά σκουλαρίκια ή ένα βραχιόλι είναι υπεραρκετά. Άσε ένα στοιχείο να ξεχωρίσει – όχι όλα μαζί. Aν πάλι το φόρεμα σου είναι πολύ απλό και μονόχρωμο, φόρεσε ένα statement σκουλαρίκι ή μια χρωματιστή τσάντα.

Διαμόρφωσε total look με πρόβλεψη: Σκέψου όλο το outfit μαζί – φόρεμα, παπούτσια, τσάντα, κοσμήματα, μαλλιά και μακιγιάζ – Η τελική αρμονία δίνει την τελική πινελιά πολυτέλειας.

Όποιο και να είναι το στυλ σου, αυτά τα καλοκαιρινά items πρέπει να βρίσκονται στην γκαρνταρόμπα σου

DONT’S

Θα ξεκινήσω από τα basics, μην φορέσεις λευκό ή ό,τι μοιάζει με νυφικό. Είναι ο απαράβατος κανόνας των γάμων και όλοι το ξέρουν αυτό. Δεν φοράμε λευκό, σαμπανί, ή πολύ ανοιχτό κρεμ και αφήνουμε την νύφη να ξεχωρίσει στους τόνους αυτούς.

Μην επιλέξεις κάτι υπερβολικά αποκαλυπτικό. Πολύ ανοιχτό ντεκολτέ, cut-outs, super mini μήκος ή υπερβολικά διαφανή υφάσματα. Ένα από αυτά με το κατάλληλο styling μπορεί να είναι κομψό, όλα μαζί όμως μπορούν να περάσουν ένα λάθος μήνυμα. Θέλεις να είσαι κομψή αλλά μην μοιάζει και σαν να πηγαίνεις σε club.

@annaasapio

Μην το παρακάνεις με τις τάσεις. Δεν χρειάζεται να ντυθείς σαν να βγήκες από πασαρέλα. Αν ένα trend δεν σε κολακεύει ή είναι υπερβολικά “fashion forward” για γάμο, απλώς άφησέ το για μια άλλη στιγμή.

Paris, street fashion Vincenzo Grillo/launchmetrics.com/spotlight

Μην ξεχνάς τον καιρό και τον χώρο: Γάμος σε νησί και παραλία; Προσαρμόσου με πιο ανάλαφρα υφάσματα, φυσικό μακιγιάζ και πιο χαλαρό χτένισμα. Γάμος στην πόλη; Κομψή με πιο Α γραμμές θα είναι περισσότερο on theme.

Bonus tip: Αν αμφιβάλλεις, προτίμησε “less is more”. Ένα σικάτο και διαχρονικό outfit, με σωστή εφαρμογή και λίγες μοντέρνες πινελιές, κερδίζει πάντα τις εντυπώσεις χωρίς να φωνάζει.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/309736/kalesmeni-se-gamo-ta-do-s-and-dont-s-sto-dysimo-gia-na-ksexoriseis-sosta