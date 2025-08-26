Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να απαλλαγείτε από το ροχαλητό; Υπάρχει ένα απλό κόλπο που διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και μπορεί, σύμφωνα με ειδικούς, να σας βοηθήσει να μειώσετε το ροχαλητό σε μόλις τρεις νύχτες, κάνοντας τον ύπνο σας πιο ήσυχο και ξεκούραστο.

Το ροχαλητό αποτελεί συχνό πρόβλημα που προκαλεί ενόχληση τόσο στον πάσχοντα όσο και στο/στη σύντροφό του. Η διάγνωση προσεγγίζεται κυρίως μέσω λεπτομερούς λήψης ιστορικού και κλινικής εξέτασης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται και μελέτη ύπνου για αντικειμενική αποτίμηση.

Όσον αφορά τις θεραπείες, οι συντηρητικές παρεμβάσεις όπως αλλαγή θέσης κατά τον ύπνο (π.χ. ύπνος σε πλάγια θέση), απώλεια βάρους και χρήση συσκευών που προωθούν την κάτω γνάθο (οδοντικά νάρθηκα) παρουσιάζουν μείωση του ροχαλητού πάνω σε επιλεγμένα άτομα. Αν υπάρχει ρινική απόφραξη, προτείνεται κατάλληλη ρινολογική ή χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ για ανατομικές ανωμαλίες του μαλακού ουρανίσκου μπορούν να εξεταστούν ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι.

Ένας ειδικός στον ύπνο μοιράστηκε μια εύκολη, χωρίς κόπο άσκηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διακοπή του ροχαλητού μέσα σε μόλις τρεις νύχτες.

Ένας ειδικός στον ύπνο μοιράστηκε μια απλή άσκηση 30 δευτερολέπτων που θα μπορούσε να σταματήσει το ροχαλητό, χωρίς κανένα κόστος ή κόπο. Με την έναρξη του κύματος καύσωνα και τα φαινομενικά ασταμάτητα υψηλά επίπεδα γύρης που σαρώνουν τη χώρα, εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα θα μπορούσαν να αρχίσουν να ροχαλίζουν.

Μια βουλωμένη ή καταρροϊκή μύτη, ή φραγμένοι ιγμόρειοι κόλποι, μπορεί να οδηγήσουν σε πιο δυνατό και συχνό ροχαλητό, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη ποιότητα ύπνου τόσο για το άτομο που ροχαλίζει όσο και για όσους βρίσκονται γύρω του.

Τι προκαλεί το ροχαλητό συνήθως;

Ο Martin Seeley, ειδικός στον ύπνο και CEO της MattressNextDay, εξήγησε: «Τα υψηλά επίπεδα γύρης προκαλούν πρήξιμο και συμφόρηση στις ρινικές διόδους, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την αναπνοή από τη μύτη τη νύχτα. Αυτό συχνά αναγκάζει τους ανθρώπους να αναπνέουν από το στόμα, κάτι που αποτελεί κύρια αιτία ροχαλητού. Ακόμη και όσοι δεν ροχαλίζουν συνήθως μπορεί να παρατηρήσουν μια αλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου με αυξημένη γύρη».

Η άσκηση με τη γλώσσα που βοηθά στη μείωση του

Ο ειδικός προτείνει ένα κόλπο 30 δευτερολέπτων για να «δυναμώσετε τη γλώσσα σας», καθώς η γλώσσα μπορεί να είναι ο βασικός υπαίτιος πίσω από το δυνατό ροχαλητό.

«Απλές στοματοφαρυγγικές ασκήσεις, δηλαδή η εξάσκηση του στόματος και του λαιμού, μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των αεραγωγών και να μειώσουν το ροχαλητό. Η μέθοδος; Κινήστε τη γλώσσα σας από τη μία πλευρά στην άλλη 10 φορές με το στόμα κλειστό και μετά επαναλάβετε σε δύο ακόμη κατευθύνσεις. Κάντε το αυτό καθημερινά και πολλοί άνθρωποι βλέπουν αποτελέσματα σε μόλις τρεις νύχτες. Μάλιστα, μια μελέτη βρήκε μείωση 59% στο ροχαλητό μετά από τρεις μήνες».

Ένας δημιουργός περιεχομένου στο TikTok με το όνομα Dr Karan Rajan μοιράστηκε ένα ευρέως προβεβλημένο βίντεο με τους 5,4 εκατομμύρια ακόλουθούς του, στο οποίο εξηγεί επίσης τα πιθανά οφέλη των ασκήσεων της γλώσσας όσον αφορά τη διακοπή του ροχαλητού.

Ανάμεσα στις προτάσεις του ήταν συμβουλές όπως το να βγάζετε τη γλώσσα σας έξω και να τη διατηρείτε σε αυτή τη θέση για πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να το επαναλαμβάνετε τρεις ή τέσσερις φορές.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερη αντίσταση, πρότεινε να πιέσετε τη γλώσσα σας πάνω σε ένα κουτάλι.

Πρότεινε επίσης να τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας στα μάγουλά σας και να μετακινείτε τη γλώσσα σας προς τα αριστερά και δεξιά μέσα στο στόμα σας ενώ την πιέζετε ενάντια στα δάχτυλά σας.

Ο Rajan συνέστησε ακόμη να πιέζετε τη γλώσσα σας ενάντια στα δόντια σας προσπαθώντας να καταπιείτε και στη συνέχεια να αφήνετε τη γλώσσα να πέφτει προς τα πίσω ενώ κοιτάτε προς τα πάνω.

Στο τμήμα των σχολίων, πρόσθεσε: «Φυσικά, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται χειρουργική επέμβαση ή ιατρική παρέμβαση, αλλά αυτή είναι μια στρατηγική χωρίς κανέναν κίνδυνο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά!»

