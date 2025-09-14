Εκπλήξεις… φθινοπωρινού τύπου επεφύλασσε το τελευταίο «τρέξιμο» του Ευρωπαϊκού Προγνωστικού Μοντέλου (ECMWF) καθώς φαίνεται πως το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη το σκηνικό του καιρού αλλάζει.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που προβλέπεται από το μοντέλο για τις 27-28 Σεπτεμβρίου στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία, με πιθανή κίνηση προς την Ελλάδα προς το τέλος του μήνα, φέρνει φθινόπωρο και μάλιστα έντονου χαρακτήρα.

Εάν η εξέλιξη αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη σημαντική κακοκαιρία της φετινής φθινοπωρινής περιόδου στη χώρα μας.

Τρίτη και Τετάρτη: Σταδιακή βελτίωση

Την Τρίτη οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ καταιγίδες δεν αποκλείονται σε ορισμένα νησιά του νότου. Την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και εξασθένηση των φαινομένων.

Η γενικότερη εικόνα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου δείχνει πιο δροσερό σκηνικό, ιδιαίτερα στα ορεινά, με συνθήκες πιο φιλικές για υπαίθριες δραστηριότητες.

Αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν:

τοπικές πλημμύρες και φούσκωμα χειμάρρων

δυνατούς ανέμους σε παραθαλάσσιες περιοχές

προβλήματα στην κυκλοφορία σε ορεινές και αγροτικές ζώνες

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η μεταβλητότητα του καιρού το Σαββατοκύριακο μπορεί να δυσκολέψει τόσο τις μετακινήσεις όσο και τις υπαίθριες δραστηριότητες.