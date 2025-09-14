Στιγμιότυπο από άγημα δόκιμων αξιωματικών πριν την παρέλαση για τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, από 25 Μαρτίου 2025

Σε λίγες ημέρες τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο των ενστόλων που στοχεύει στη βελτίωση των αποδοχών και της ιεραρχίας για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αναμόρφωση αφορά τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) και τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις αυξήσεις να ξεκινούν από τον Οκτώβριο και να φτάνουν τα 110 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες.

Αφορά: 151.422 στελέχη

Αυξήσεις: μέχρι 110€/μήνα

Εφαρμογή: από τον Οκτώβριο

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται ΜΟΝΟ από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων

Δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη

Ο Αντισμήναρχος – Επίτιμος πρόεδρος ΠΟΜΕΝΣ, Δημήτρης Ρώτας, μίλησε στο MEGA για τις εξαγγελίες και το νέο μισθολόγιο.

«Οποιαδήποτε αύξηση γίνεται για τα στελέχη των Ε/Δ είμαστε υπέρ. Έτσι όπως ακούσαμε από αυτά που θα ισχύσουν το 2026 για τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών. Εδώ μιλάμε όμως για ένα μισθολόγιο στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ που έλεγαν ότι οι μισθοί μας θα έπρεπε να έρθουν στο ύψος του Αυγούστου του 2012. Οι εξαγγελίες κάνουν λόγο για ένα βαθμολόγιο. Το πρόβλημα είναι ότι με το νέο βαθμολόγιο υποβαθμίζεται τελείως τους υπαξιωματικούς, χάνουν 6 βαθμούς, οι εθελοντές μακράς θητείας χάνουν 2 βαθμούς, οι ΕΠΟΠ δεν θα φτάνουν ούτε στον βαθμό του επιλοχία. Μιλάμε για 60.000 κόσμο», ανέφερε ο κ. Ρώτας μεταξύ άλλων.