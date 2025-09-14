Την έντονη αποδοκιμασία μερίδας του πολυπληθούς κοινού που βρέθηκε χθες βράδυ στα Φάρσαλα για τις κεντρικές εκδηλώσεις της 18ης Γιορτής Χαλβά, εισέπραξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Κέλλας επέλεξε μία πιο σκληρή – πολιτική – ρητορική, μιλώντας τόσο για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κάνοντας επίθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να υπερασπιστεί το έργο της δικής του.

Το αποτέλεσμα ήταν μερίδα πολιτών να γιουχάρουν έντονα το κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο όμως συνέχισε απτόητο την ομιλία που είχε από πριν προετοιμάσει.

Δείτε βίντεο:

Τα όσα έλαβαν χώρα με τον κ. Κέλλα δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις τοποθετήσεις άλλων πολιτικών που ακολούθησαν, με τον επικείμενο νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο να διαπιστώνει με αιχμηρό τρόπο πως «η βραδιά δεν προσφέρεται για πολιτικές αναλύσεις υπάρχουν άλλα φόρα που μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί σας το εμβληματικό αυτό προϊόν, τον χαλβά Φαρσάλων».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αποστροφή του λόγου του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη που σημείωσε ότι «ετούτο εδώ το βήμα δεν είναι για αντιπαραθέσεις, μία τέτοια εκδήλωση είναι για συνεννοήσεις, για να πάμε επιτέλους ψηλά».

Πριν την ομιλία του κ. Κέλλα πάντως, στο βήμα βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος μάλλον συναισθανόμενος το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των περίπου 3.000 παρευρισκόμενων, απέφυγε να προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά για ζητήματα πέραν της Γιορτής Χαλβά. Ανακοίνωσε μάλιστα την πρωτοβουλία της Περιφέρειας να τοποθετήσει σε διάφορα σημεία qr code που θα κάνουν γνωστή στους πολίτες την υψηλή διατροφική αξία του χαλβά Φαρσάλων…

