Αν η… ένοχη απόλαυση είχε συνώνυμο, τότε ένα εξ αυτών θα ήταν ο «οίκος ανοχής». Και αν ο οίκος ανοχής είχε και αυτός συνώνυμο… τότε θα άκουγε στ’ όνομα «Σούλα». Μόνο που η κ. Σούλα Αλευρίδου, με την εφευρετικότητα της και το επιχειρηματικό της δαιμόνιο έχει “βαφτίσει” ένα από τα εγχειρήματα της ως «Οίκο Εποχής».

Στα άδυτα αυτού μπήκε το onlarissa.gr, για να μιλήσει με τη θρυλική μορφή του αγοραίου έρωτα. Διότι με το πέρας των δεκαετιών αυτό ξεπέρασε τα όρια της Λάρισας και έγινε θρύλος στην εν λόγω αγορά. Πλέον, πιο πεπειραμένη από ποτέ… δε “μάσησε” τα λόγια της και κατέγραψε την πραγματικότητα όπως έχει.

Με γλώσσα σκληρή, αυτή της αλήθειας, για τη σήψη που βιώνει το επάγγελμα της, αλλά και γενικότερα ο κλάδος, αναφέροντας γεγονότα τα οποία αποτελούν “γροθιά” στο στομάχι. Διότι τα όσα αποκάλυψε πηγάζουν από την καθημερινότητα… ή μάλλον πιο ορθά από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Συνέντευξη στον Αντώνη Νιανιά

Στο ξεκίνημα, ερωτηθείσα για τις ηλικίες των αντρών που επισκέπτονται πλέον τους χώρους που διατηρεί, ανέφερε τα εξής: «Ημερομηνίες γέννησης δε κρατάω (σ.σ. γέλια). Βλέπω τους πάντες να έρχονται, τόσο νέους, όσο και μεγαλύτερους. Πρόκειται για ένα ενστικτώδες ζήτημα. Ποτέ δε ξέρεις πότε θα σου “τη δώσει” και θα ‘ρθεις. Άνθρωποι είμαστε, όχι μηχανές».

Αναφορικά με το ζήτημα της εύρεσης υπαλλήλων και τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος, απάντησε: «Πλέον λειτουργούν όλες οι κοπέλες στο ελεύθερο, ανεξάρτητες. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο μπ@@@ο. Όλες κλείνουν από ένα ενοικιαζόμενο AirBnB και ξέρετε τι γίνεται εκεί μέσα… Κοκαΐνες, κάνναβη, όλα τα ναρκωτικά μαζεμένα! Πέραν των παραπάνω, για να δουλέψουν τα κορίτσια κανονικά, πρέπει να είναι δηλωμένες, άρα και χαρακτηρισμένες, άρα και… “ντάνες”. Είναι στίγμα αυτό. Πλέον δεν έρχεται καμία, ιδιαίτερα έπειτα από ένα νόμο που έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τις δίνει το εύφορο έδαφος να εργάζονται σαν ελεύθερες επαγγελματίες.»

Ενώ συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος έχει γεμίσει αρρώστιες και μετά τα κορίτσια πηγαίνουν στους γιατρούς για τις απαραίτητες εξετάσεις και αγανακτούν. Όσο ζω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.»

Εν συνεχεία σε ερώτηση για το πόσους χώρους διατηρεί πλέον ανοικτούς, έδωσε μία εικόνα, η οποία χαρακτηρίζει λίγο – πολύ την κατάσταση του κλάδου γενικότερα: «Διατηρώ τρία και τρία, έξι, αλλά από αυτά τα δύο είναι ανοιχτά, αυτά λειτουργούν. Ωστόσο είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε χρωστούσε, ούτε χρωστάει τίποτα και πουθενά. Ούτε στο ΙΚΑ, ούτε στην εφορία. Τα πληρώνω όλα. Ναι, μπορεί πλέον να δυσκολεύομαι αλλά πληρώνω γιατί πρέπει. Γιατί έχω εργαζόμενους/ες και υποχρεώσεις απέναντι τους.

Όπως και να ‘χει, εγώ είμαι 73 ετών, δεν είμαι μικρή. Έζησα φτώχια, έζησα και πλούτη, τα έζησα όλα. Έχω περάσει απ’ όλα τα στάδια. Όταν εγώ είχα Jaguar, δεν είχε κανείς άλλος στη Λάρισα. Τέλος πάντων, καταφέρνω ακόμη και τώρα να τα φέρνω βόλτα.»

Στο φινάλε της συζήτησης, κλήθηκε να εντοπίσει το στοιχείο, το οποίο την εγκαθίδρυσε διαχρονικά ως Νο1, ως την πιο διαχρονική στον χώρο της: «Η ειλικρίνεια. Δεν έχω το ψέμα μέσα μου. Ο κόσμος το σέβεται και το καταλαβαίνει αυτό. Δε κορόιδεψα ποτέ κανέναν. Αν φερειπείν έχω γυναίκες, το λέω, αν δεν έχω… δεν έχω! Η ειλικρίνεια με κράτησε.»

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr