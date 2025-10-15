Μια εικόνα που πυροδότησε τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου κατέγραψε πρόσφατα το ρόβερ Perseverance της NASA στον Άρη, απαθανατίζοντας έναν ασυνήθιστο βραχώδη σχηματισμό που μοιάζει με καπέλο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 5 Αυγούστου, καθώς το ρόβερ συνέχιζε την αποστολή του στον Κόκκινο Πλανήτη και επιλέχθηκε από τη NASA ως «φωτογραφία της εβδομάδας».
Ο παράξενος βράχος, με το ιδιαίτερο σχήμα του, έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδες ερμηνείες. Κάποιοι παρατηρητές τον παρομοίασαν με μεσαιωνικό κράνος, ενώ άλλοι είδαν σε αυτή την εικόνα ένα καπέλο μάγισσας ή ακόμα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Ωστόσο, για τους επιστήμονες της NASA, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται τόσο στο σχήμα του βράχου, όσο στη σύστασή του. Ο σχηματισμός φαίνεται να είναι γεμάτος από «σφαιρίδια», μια μορφή γεωλογικού φαινομένου που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στον Άρη.
Αν και για το κοινό η εικόνα αυτή μπορεί να μοιάζει με «μήνυμα» από έναν μυστηριώδη αρχαίο πολιτισμό, για τους ειδικούς είναι άλλη μία ένδειξη της γεωλογικής πολυπλοκότητας του πλανήτη. Άλλωστε, η NASA έχει ήδη καταγράψει δεκάδες παράξενους σχηματισμούς στην επιφάνεια του Άρη και μέχρι στιγμής, όλοι έχουν αποδειχθεί φυσικής προέλευσης.
πηγή:https://www.gazzetta.gr/plus/2466065/kapelo-ston-ari-i-nasa-dimosieyse-fotografia-mystirio-apo-perseverance
Αφήστε μια απάντηση