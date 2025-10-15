Πανέμορφος και εξόχως γραφικός ο οικισμός της Ελαφονήσου υποδέχεται, φιλόξενα τους επισκέπτες, με το πολυσύχναστο λιμάνι του και έναν, επίσης, ζωντανό παραλιακό δρόμο, γεμάτο καταστήματα, καφέ και εστιατόρια, που καταλήγει στο νησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Η παραλία του μικρού και του μεγάλου Σίμου, με τα ρηχά, κρυστάλλινα νερά, τους κατάλευκους αμμόλοφους και την εκπληκτική της θέα, διεκδικεί, επάξια, τον τίτλο μιας από τις ωραιότερες παραλίες παγκοσμίως, προσφέροντας ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής, στο πιο εξωτικό και όμορφο κομμάτι του νησιού. Μια επίσκεψη στις παραλίες Λεύκη, Κοντογόνι και Αγλύφτη, σε ένα τοπίο μεγάλης φυσικής ομορφιάς και ηρεμίας, θα σαγηνεύει τις αισθήσεις, όσο το ηλιοβασίλεμα από την Παναγία θα ενισχύσει την πεποίθηση, πως η Ελαφόνησος είναι ένας μικρός, επίγειος, εξωτικός παράδεισος και το ιδανικό καταφύγιο για μια αξέχαστη απόδραση προς τον κόσμο της ταξιδιωτικής απόλαυσης.

Η Λίμνη Στρογγυλή, ο προστατευόμενος υδροβιότοπος, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αστείρευτου φυσικού κάλλους του νησιού ενώ η αρχαία πόλη Παυλοπέτρι, που εκτείνεται υποθαλάσσια ανάμεσα στην παραλία Πούντα και στη νησίδα Παυλοπέτρι, αποτελεί ένα περίφημο αρχαιολογικό στολίδι. Στην αξιοποίηση του Παυλοπετρίου της Ελαφονήσου εστιάζει μιλώντας στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Αρώνη επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο με σημαντική δυναμική για την ενίσχυση του τουριστικού αποτυπώματος. Όπως τονίζει, «λόγω του αρχαιολογικού πλούτου, το Παυλοπέτρι έχει έλξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον». Μεταξύ της νησίδας και της ξηράς βρίσκεται η αρχαία πόλη, βυθισμένη ελάχιστα μέτρα κάτω από την επιφάνεια με ηλικία περίπου 3.οοο ετών. Πρόκειται για μοναδική στο είδος της πόλη αφού έχει συγκεκριμένο σχέδιο με δρόμους, κτίρια και νεκροταφείο. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 κτίρια σε βάθος 3 με 4 μέτρων και οι πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι εκτείνεται σε 9 στρέμματα. Παρά το γεγονός της φυσικής καταστροφής από το νερό με την πάροδο των αιώνων, η διάταξη είναι όπως ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια. Η κ. Αρώνη εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι η προβολή, ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού θησαυρού του Παυλοπετρίου θα επανανοηματοδοτήσουν το τουριστικό πρόσημο της διάσημης Ελαφονήσου.

Στο επίκεντρο η διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων

Ως πλήρως προστατευόμενο νησί που ανήκει στο δίκτυο Natura η Ελαφόνησος κινείται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος ‘Αγγελος Τσιριγωτάκης, η Ελαφόνησος δεν είναι πια μόνο ένας αγαπημένος προορισμός για Έλληνες και Ευρωπαίους, αλλά και για τουρίστες από την Αμερική και την Ασία, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά. Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το πλήρως οργανωμένο κάμπινγκ στον Σίμο, που φιλοξενεί αυτοκινούμενα κυρίως από Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία. Το νησί προσφέρει περίπου 5.000 κλίνες σε ενοικιαζόμενα και ξενοδοχεία, ενώ άλλοι 2.000 επισκέπτες μπορούν να φιλοξενηθούν στο κάμπινγκ.

Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται η διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα λύσει πολλά προβλήματα στον Δήμο Ελαφονήσου. Είναι ο πρώτος ΣΜΑ που γίνεται στην Λακωνία και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το έργο. Όταν παραλάβαμε τον δήμο υπήρχαν πάνω από 700 τόνοι απορριμμάτων ανεξέλεγκτα εναποθετημένοι στον πρώην ΧΑΔΑ, κάτι που ήταν υγειονομικά και οικολογικά, απαράδεκτο» αναφέρει ο κ. Τσιριγωτάκης.

Πλέον, με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με πόρους του Πράσινου Ταμείου, δημιουργήθηκε ένας σύγχρονος Σταθμός Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων. Είχε προηγηθεί ο καθαρισμός του χώρου από τον Δήμο που απομάκρυνε τους εκατοντάδες τόνους απορριμμάτων. Τα απόβλητα μεταφέρονται πλέον στη σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας στη Σκάλα, βάζοντας τέλος σε μια χρόνια περιβαλλοντική πληγή. Στα οφέλη από τη λειτουργία του ΣΜΑ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μείωση του κόστους μεταφοράς, περιβαλλοντικά οφέλη, αναβάθμιση της τοπικής καθαριότητας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Το επόμενο σημαντικό έργο για το νησί, σύμφωνα με τον κ. Τσιριγωτάκη σχετίζεται με την βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω τεχνολογίας αφαλάτωσης. Η Ελαφόνησος εδώ και χρόνια βασίζεται στη ροή νερού από την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού και στην παροχή δύο γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός του νησιού. Η αγωγιμότητα του νερού των πηγών είναι υψηλή, εμφανίζοντας αυξητική τάση. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η εφαρμογή βιώσιμων λύσεων που θα διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικό νερό για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Το σχέδιο προβλέπει την εκπόνηση μελέτης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου, αντικατάσταση υποθαλάσσιου αγωγού, κατασκευή τριών μεγάλων δεξαμενών νερού, σύστημα αφαλάτωσης με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης, νέο δίκτυο προς Σίμο και Παναγιά καθώς επίσης και φωτοβολταϊκό πάρκο για παροχή ενέργειας στο σύστημα αφαλάτωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, σε εξέλιξη βρίσκεται το master plan για τη δημιουργία τουριστικής μαρίνας που εκτιμάται ότι θα ανοίξει νέες τουριστικές αγορές, καθώς το νησί βρίσκεται ακριβώς στη “στροφή” του Ιονίου με το Αιγαίο. Η δημιουργία μαρίνας θα ενισχύσει και θα βελτιώσει το τουριστικό προφίλ του νησιού καθώς θα προσελκύσει νέες ομάδες τουριστών και θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Ελαφονήσου. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την οδική σύνδεση μέσω Σπάρτης – Νεάπολης, που διεκδικεί ο Δήμος, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η προσβασιμότητα και η τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Η μεταβολή του πληθυσμού από 400 κατοίκους τον χειμώνα σε 8.000 το καλοκαίρι αποτελεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, μεγάλη πρόκληση για το νησί καθώς πιέζει τις υποδομές του και χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση. Ωστόσο σημειώνει ότι το όραμά του είναι «να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με την πολιτεία προς αυτή τη κατεύθυνση. Η ποιότητα ζωής που προσφέρει το νησί είναι άριστη. Το κλειδί για την αύξηση του πληθυσμού είναι οι δουλειές. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα βοηθήσει η κατασκευή μαρίνας στο νησί. Είναι πολύ αισιόδοξο σχέδιο. Ολοκληρώνουμε σύντομα το master plan της μαρίνας και πιστεύουμε ότι το έργο θα υλοποιηθεί από επενδυτές. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου στο νησί».

