Το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων λειτουργεί και φέτος τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θεάτρου και ζωγραφικής για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τις ώρες 12.00 – 13.00 στη γραμματεία του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων στο Μύλο Ματσόπουλου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2431020090). Καθημερινά θα βρίσκονται στον χώρο εκπαιδευτές των εργαστηρίων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων για τη σχολική/καλλιτεχνική περίοδο 2025-2026.

Θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

– Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους: το παιδαγωγικό Εργαστήρι Θεάτρου αφορά όλους τους μαθητές, αφού στόχος του είναι η δημιουργική ευαισθητοποίηση των παιδιών στο χώρο των Τεχνών και του Θεάτρου, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της υπευθυνότητας στο πλαίσιο της ομάδας και η απελευθέρωση της ψυχοκινητικής ενέργειας με όλες τις μορφές έκφρασης που η σύγχρονη παιδαγωγική προτείνει για την συγκρότηση της προσωπικότητάς τους.

Λειτουργούν τμήματα: Νηπίων, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

– Θεατρικό Εργαστήρι για ενήλικες: απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για τη θεατρική σπουδή, θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη του Θεάτρου, να εκφραστούν μέσα από αυτή και να επικοινωνήσουν μέσα από τη δυναμική της ομάδας, ανεβάζοντας ενδιαφέρουσες και αξιόλογες παραστάσεις

Οι διδακτικές ενότητες των εργαστηρίων είναι οι εξής:

Κίνηση και έκφραση (αυτοσχεδιασμοί, παντομίμα, σκηνική έκφραση)

Λόγος και έκφραση (δραματοποίηση)

Θεατρική αγωγή (υποκριτική, θεατρική δράση, θεατρική παράσταση)

– Εργαστήρι Ζωγραφικής για παιδιά: πραγματοποιούνται μαθήματα εικαστικών τεχνών και ζωγραφικής για μαθητές νηπίων και δημοτικού. Το εργαστήρι στοχεύει στην ανάπτυξη της εικαστικής σκέψης, αντίληψης και δεξιοτήτων με δημιουργικό τρόπο, ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών με στόχο να συμβάλει στη δημιουργική απασχόληση και στην ανάπτυξη της εικαστικής παιδείας και τέχνης.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.