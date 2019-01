Καφές: Από ποιες εκφυλιστικές ασθένειες προστατεύει

Η καφεΐνη και άλλη μία ένωση στην κηρώδη επικάλυψη των κόκκων καφέ, μπορούν να προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Τόσο η νόσος του Πάρκινσον όσο και η άνοια με σωμάτια Lewy ανήκουν στις εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου που προκαλούν σταδιακή επιδείνωση της λειτουργικότητας του ατόμου, επηρεάζοντας τις νοητικές ικανότητες, την κινητικότητα, τη συμπεριφορά, τον ψυχισμό, τον ύπνο και το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Η μελέτη των ειδικών του Πανεπιστημίου Rutgers εστίασε σε ένα παράγωγο λιπαρών οξέων της σεροτονίνης, που ονομάζεται EHT (Eicosanoyl-5-hydroxytryptamide) και το οποίο βρέθηκε στην επικάλυψη των κόκκων καφέ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το EHT προστατεύει τους εγκεφάλους των ποντικών από την ανώμαλη συσσώρευση πρωτεϊνών, που σχετίζονται με τη νόσο του Πάρκινσον και την άνοια με σωμάτια Lewy.

Οι ερευνητές εξέτασαν το ενδεχόμενο το EHT και η καφεΐνη να παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη προστασία στον εγκέφαλο αν δρουν σε συνέργεια.

Χορήγησαν σε ποντίκια μικρές δόσεις καφεΐνης ή EHT χωριστά , αλλά και συνδυαστικά. Κάθε ένωση από μόνη της δεν ήταν αποτελεσματική, όταν όμως συνδυάστηκαν, διαπιστώθηκε πως ενισχύθηκε η δραστικότητα ενός καταλύτη που βοηθά στην πρόληψη της συσσώρευσης επιβλαβών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός της EHT και της καφεΐνης μπορεί να είναι ικανός να επιβραδύνει ή να σταματήσει την εξέλιξη αυτών των ασθενειών. Οι τρέχουσες θεραπείες αφορούν μόνο στα συμπτώματα της νόσου του Parkinson, αλλά δεν προστατεύουν από τον εκφυλισμό του εγκεφάλου.

Η κύρια συγγραφέας της μελέτης M. Maral Mouradian, είπε ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων και των αναλογιών EHT και καφεΐνης, για την προστασία του εγκεφάλου.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Πηγή: sciencedaily.com