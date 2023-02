Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε.

Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Orange County sheriff: News employee killed in shooting that also left 2 others injured

Σε βάρος του νεαρού, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τρεις δολοφονίες και δύο απόπειρες φόνου, πρόσθεσε.

Φέρεται να δολοφόνησε τη νέα μέσα σε αυτοκίνητο μερικές ώρες προτού σκοτώσει εννιάχρονο κορίτσι και τραυματίσει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τον κ. Μίνα δεν είναι σαφή τα κίνητρα καμιάς από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Κιθ Μέλβιν Μόουζες πιστεύεται πως γνώριζε το πρώτο θύμα.

Ο σερίφης τόνισε πως δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει εάν και κατά πόσον το τηλεοπτικό συνεργείο μπήκε στο στόχαστρο του νεαρού επειδή έκανε ρεπορτάζ γι’ αυτόν, ούτε γιατί εισέβαλε στο σπίτι του μικρού θύματός και της μητέρας της.