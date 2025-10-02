Ο Κάρσον Ράιαν δέχτηκε σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ενώ βρισκόταν σε κυνηγετική εξόρμηση στην περιοχή Μπράιτον της Αϊόβα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Αϊόβα.

«Ο 17χρονος εσφαλμένα θεωρήθηκε σκίουρος από ένα μέλος της ομάδας κυνηγών του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τοπικό κέντρο υγείας, στο UI Health Care Medical Center, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 17χρονος Κάρσον Ράιαν Washington Demons Boys Track & Field μέσω SkyNews

Το υπουργείο Φυσικών Πόρων της Αϊόβα δήλωσε ότι ερευνά το περιστατικό μαζί με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ουάσιγκτον, αν και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν ατύχημα.

Η διοργανώτρια του GoFundMe, Κέλσι Γουίλερ, δήλωσε: «Η αγαπημένη μας φίλη, Χάιντι, αντιμετωπίζει μια αδιανόητη τραγωδία. Ο αγαπημένος της γιος, Κάρσον, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή σε ένα τραγικό ατύχημα. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώσει ποτέ μια τόσο οδυνηρή απώλεια, και οι καρδιές μας είναι ραγισμένες μαζί με τη δική της».

