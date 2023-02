Ένας ζωολογικός κήπος στο Τέξας είχε μια δημιουργική ιδέα για τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, επιτρέποντας στους απανταχού πληγωμένους να ονομάσουν μία κατσαρίδα με το όνομα των «πρώην» αγαπημένων τους

Name a cockroach at the San Antonio Zoo after your ex