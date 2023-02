Κάτοικοι αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν για να γλιτώσουν από τα πλημμυρισμένα σπίτια στη Νέα Ζηλανδία από τον κυκλώνα «Γκαμπριέλ» που έπληξε τα βόρεια της χώρας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της καταστροφής, μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία.

Ο πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς λέει ότι η καταστροφή είναι η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη Νέα Ζηλανδία εδώ και έναν αιώνα. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 225.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα την Τρίτη. Ένας πυροσβέστης παραμένει αγνοούμενος αφού εξαφανίστηκε σε κατολίσθηση στο Μουριβάι, δυτικά του Όκλαντ. Ένας δεύτερος πυροσβέστης που εμπλέκεται τραυματίστηκε σοβαρά, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Οι ζημιές από την καταιγίδα ήταν πιο εκτεταμένες στις παράκτιες κοινότητες στην μακρινή βόρεια και ανατολική ακτή του βόρειου νησιού – με τις περιοχές Hawke’s Bay, Coromandel και Northland να είναι στο επίκεντρο της καταστροφής. Σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού των 5,1 εκατομμυρίων της Νέας Ζηλανδίας ζει σε πληγείσες περιοχές.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι κάτοικοι στο Hawke’s Bay έπρεπε να κολυμπήσουν μέσα από τα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας για να γλιτώσουν καθώς τα νερά πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής ότι μπορεί να μείνουν χωρίς ρεύμα για εβδομάδες.

Αεροφωτογραφίες από τις πλημμυρισμένες περιοχές δείχνουν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες, περιμένοντας τους διασώστες. Το τεράστιο μέγεθος της ζημιάς περιλαμβάνει ξεριζωμένα δέντρα, λυγισμένα φώτα και κατεστραμμένους στύλους δρόμου, καθώς και μία σειρά από πλημμυρισμένα σπίτια.

Η αμυντική δύναμη της Νέας Ζηλανδίας έδωσε στη δημοσιότητα δραματικές φωτογραφίες αξιωματούχων που διέσωσαν έναν ναύτη, το γιοτ του οποίου παρασύρθηκε στη θάλασσα. Εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Great Barrier Island μετά από ολονύκτια αποστολή έρευνας, δήλωσαν οι αρχές.