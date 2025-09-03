Αστεροειδής αναμένεται να πλησιάζει την Τετάρτη (3/9) την Γη με τρομακτική ταχύτητα.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι ένας αστεροειδής στο μέγεθος ενός εμπορικού αεροπλάνου πρόκειται να περάσει με ταχύτητα κοντά από τη Γη το απόγευμα της Τετάρτης (3/9).

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι ο αστεροειδής 2025 QD8 θα πλησιάσει τον πλανήτη μας σε απόσταση μόλις 218.009 χιλιομέτρων, η οποία είναι περίπου η μισή απόσταση από την επιφάνεια της Γης μέχρι τη Σελήνη.

Με διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 17 και 38 μέτρων, ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε φέτος από αστρονόμους του Virtual Telescope Project. Αναμένεται επίσης να περάσει με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 28.000 μιλίων την ώρα.

Εάν ο 2025 QD8 έρθει σε άμεση επαφή με τη Γη, θα θεωρηθεί «δολοφόνος πόλεων», ωστόσο οι αστρονόμοι καθησυχάζουν τους ανθρώπους ότι ο αστεροειδής θα πετάξει σε ασφαλή απόσταση και δεν θα προκαλέσει κανέναν κίνδυνο για τη ζωή.

Πώς να παρακολουθήσετε τον αστεροειδή 2025 QD8 καθώς θα ταξιδεύει δίπλα από τη Γη

Ο αστεροειδής αναμένεται να περάσει πάνω από τον πλανήτη μας περίπου σήμερα (3/9) στις 15:56. Δυστυχώς, δεν θα μπορεί δει κάποιος τον αστεροειδή βγαίνοντας απλώς έξω και κοιτάζοντας τον ουρανό. Ωστόσο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει τον 2025 QD8 μπορεί να παρακολουθήσει τη ζωντανή μετάδοση που έχει δημιουργηθεί από το Virtual Telescope Project.

Τι θα συνέβαινε αν ένας αστεροειδής έπεφτε στη Γη

Ενώ ο αστεροειδής 2025 QD8 δεν αναμένεται να αποτελέσει απειλή για τη Γη, πολλά διαστημικά βλήματα στο παρελθόν το έχουν κάνει. Πρόσφατα η NASA ανακοίνωσε ότι ένας αστεροειδής με το όνομα 2024-YR4 είχε «πολύ μικρή, αλλά αξιοσημείωτη πιθανότητα να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας το 2032». Στο υψηλότερο σημείο του, οι αστρονόμοι προέβλεψαν ότι ο 2024-YR4 θα είχε πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη κατά 3,1% στις 18 Φεβρουαρίου 2025 .

Ευτυχώς, αυτή η εκτίμηση έχει έκτοτε μειωθεί σημαντικά, με τους ειδικούς να πιστεύουν πλέον ότι ο 2024-YR4 έχει πλέον μόλις 0,004% πιθανότητα να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας στις 22 Δεκεμβρίου 2032. Ωστόσο, η πιθανότητα σύγκρουσης του αστεροειδούς με τη Σελήνη έχει έκτοτε αυξηθεί σημαντικά, με τους αστρονόμους να προβλέπουν ότι ο 2024-YR4 είχε 3,8% πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη. Ευτυχώς, κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να αλλάξει την τροχιά της Σελήνης.

