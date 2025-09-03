Back to school και ζώδια για παιδιά

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαϊου)

Τα ατίθασα Ταυράκια σιχαίνονται να λένε «αντίο» στις τεμπέλικες και ανέμελες μέρες του καλοκαιριού. Ωστόσο αν βγείτε για τις αγορές της νέας σχολικής χρονιάς μαζί, μπορείτε να απαλύνετε τα αρνητικά συναισθήματα που έχει για την επιστροφή στην τάξη. Τα απαλά υφάσματα σε γήινους τόνους μπορούν να «ανοίξουν» την όρεξη του Ταύρου για το σχολείο, όπως και τα είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής – ειδικά τα πολύχρωμα στυλό. Τα Ταυράκια επίσης δυσκολεύονται να ξυπνήσουν το πρωί, γι’ αυτό επενδύστε επίσης σε ένα καλό ξυπνητήρι.

Δίδυμος (21 Μαϊου – 20 Ιουνίου)

Οι Δίδυμοι μετρούν αντίστροφα για τη μέρα που θα μπουν στη σχολική αίθουσα. Κανένα άλλο ζώδιο δεν δείχνει τόση θέληση, όσο το ζώδιο των Διδύμων για να αρχίσουν τα σχολεία. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια πράγματα για τα μικρά σας Διδυμάκια. Νέα τετράδια, μολύβια, γρήγορο internet και μια μοντέρνα σχολική τσάντα, είναι μερικά από εκείνα τα πράγματα που τα παιδιά χρειάζονται. Όσον αφορά τα ρούχα, αυτό το ζώδιο χρειάζεται μερικά που θα συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους, ενώ δεν θα πρέπει να αμελήσετε τα αξεσουάρ.

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Τα μικρά Καρκινάκια διστάζουν να αφήσουν τις ανέσεις του σπιτιού για το σχολείο. Γι’ αυτό, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε ένα παιδικό δωμάτιο που θα τα εμπνεύσει να διαβάσουν και να μπουν ξανά σε σε πρόγραμμα. Μια ματιά στο Pinterest θα σας βοηθήσει. Όσον αφορά τη μόδα, ένα vintage παλτό θα ήταν τέλειο για αυτό το συναισθηματικό ζώδιο. Αυτά τα έξυπνα πλάσματα θα ξετρελαθούν αν τους αγοράσετε ένα καινούριο ψαλίδι, περίεργα μολύβια, κόλλες και φυσικά tapes με διάφορα σχέδια.

Εικόνα με διάφορα σύμβολα ζωδίων Bigstock

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αχ, αυτά τα μικρά Λιοντάρια… Θέλουν η πρώτη μέρα στο σχολείο να είναι εντυπωσιακή. Ένα νέο χτένισμα μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενθουσιαστούν τα παιδιά Λέοντες που θα επιστρέψουν πίσω από τα θρανία ενώ θα πρέπει στον αγιασμό να μην ξεχάσετε να δώσετε στον μικρό σας σταρ, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου! Όσον αφορά τα σχολικά είδη, τα εξατομικευμένα μολύβια και τα τετράδια είναι ακριβώς το στυλ αυτού του ζωδίου.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Αυτά τα στοχαστικά μικρά Παρθενάκια λατρεύουν την ιδέα του σχολείου, αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα δυσκολευτούν στην προσαρμογή. Όσον αφορά τα ρούχα, αυτοί οι μαθητές προτιμούν τα κλασικά, διακριτικά κομμάτια που δεν θα τραβήξουν πολλή προσοχή. Τα τζιν, τα παπούτσια με κορδόνια, τα μπλουζάκια και τα πουκάμισα με κουμπιά τους ταιριάζουν γάντι, ενώ ένα ζευγάρι γαλότσες με έντονο χρώμα (πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο) δεν θα πρέπει να λείπει από τη ντουλάπα τους. Ο Παρθένος είναι ο τελειομανής των ζωδίων, επομένως, όσον αφορά τα σχολικά είδη, συνιστάται ανεπιφύλακτα μια μεγάλη προμήθεια από γόμες και μολύβια. Αυτοί οι μαθητές είναι επίσης εξαιρετικά οργανωτικοί και θα εκτιμήσουν την προσφορά φακέλων και ετικετών.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Τα παιδιά που γεννιούνται με το ζώδιο της Ζυγαριάς βλέπουν το σχολείο ως μια ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν. Σημειωματάρια με εντυπωσιακά σχέδια που εμπνέουν τη συζήτηση βρίσκονται στη λίστα τους. Σε αυτό το καλλιτεχνικό ζώδιο αρέσει να έχει επιλογές, οπότε ένα από αυτά τα στυλό που έχει τρία δοχεία μελανιού διαφορετικού χρώματος θα ήταν μια καλή επιλογή. Όταν πρόκειται για αγορές ρούχων, ο Ζυγός μπορεί να είναι τρομερά αναποφάσιστος. Κάντε μια απογραφή της ντουλάπας των μικρών σας Ζυγών πριν βγείτε για αγορές. Μην ξεχάσετε φυσικά να ζητήσετε τη γνώμη τους, γιατί αν δεν το κάνετε πολλά από τα ρούχα τους θα μείνουν με τις ετικέτες μέσα στις ντουλάπες.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Οι μυστικοπαθείς Σκορπιοί μπορεί να είναι απρόθυμοι να επιστρέψουν στο σχολείο, καθώς απεχθάνονται τα φώτα της δημοσιότητας. Λατρεύουν τους μαρκαδόρους υπογράμμισης για αυτό και θα πρέπει να βρίσκονται πρώτοι στη σχολική λίστα. Όσον αφορά τα ρούχα που θα διαλέξουν για το σχολείο; Ο Σκορπιός προτιμά τα σκούρα χρώματα, τα φούτερ με κουκούλα και τις άνετες φόρμες.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Οι Τοξότες που αγαπούν τη διασκέδαση μπορεί να γκρινιάξουν όταν τους αναφέρετε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν σχολείο, αλλά μετά την πρώτη μέρα, θα προσαρμοστούν. Διαλέξτε σχολικά είδη που θα αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντά τους όπως σημειωματάρια και τετράδια με θέμα τα ζώα. Όσον αφορά τα ρούχα, οι μικροί Τοξότες λατρεύουν να κρατούν τα πράγματα απλά: αθλητικά παπούτσια, μπλουζάκια και τζιν, αλλά μην ξεχάσετε να βάλετε μια πιο κομψή εμφάνιση για ειδικές περιστάσεις.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Τα φιλόδοξα Αιγοκεράκια βλέπουν το σχολείο ως μια ευκαιρία να λάμψουν. Αυτό το ζώδιο λατρεύει τα μαθηματικά και τις αριθμητικές πράξεις, επομένως η αριθμομηχανή, ο χάρακας και το μοιρογνωμόνιο είναι απαραίτητα. Όσον αφορά τα ρούχα, στον Αιγόκερω αρέσει να αποπνέει έναν αέρα της κομψότητας. Τα πουκάμισα, τα υφασμάτινα παντελόνια και τα βαμβακερά μπλουζάκια είναι το στυλ του Αιγόκερω. Μην ξεχάσετε ωστόσο να πάρετε τα παιδιά σας μαζί την ημέρα των αγορών μιας και τους αρέσει να διαλέγουν τα πράγματά τους.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Οι λάτρεις του νερού επιθυμούν να έχουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό στην αγορά. Ένα iPad ή ένα USB μπορεί να είναι κάτι που θέλουν για τη νέα σχολική χρονιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολικά τους ρούχα, στους Υδροχόους αρέσει να συνδυάζουν τα vintage με τα μοντέρνα. Στένσιλ, μπογιές και μαρκαδόροι για υφάσματα θα πρέπει να υπάρχουν στη λίστα τους, μιας και τους αρέσει να δημιουργούν.

Ιχθύς (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η επιστροφή στο σχολείο δεν θα κάνεις τα μικρά σας ψαράκια να πηδούν από χαρά. Βοηθήστε αυτό το ζώδιο να ξεκινήσει σωστά τη σχολική χρονιά με μια τεράστια προσφορά οργανωτικών βοηθών: ένα βιβλιοδέτη με 3 δακτυλίους με διαχωριστικά τσέπης, εφοδιάζοντάς το με όλα όσα είναι απαραίτητα. Οι Ιχθύς έχουν επίσης μεγάλη αίσθηση του στιλ, γι’ αυτό και τα ρούχα τους θα πρέπει να είναι σωστά επιλεγμένα και φυσικά να συνδυάζονται μεταξύ τους. Ένα άνετο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια είναι κάτι που δεν πρέπει να λείπει από τη ντουλάπα τους, ενώ από μια σχολική τσάντα, το μόνο που ζητούν είναι να είναι άνετη.

με πληροφορίες: (ελεύθερη μετάφραση) socosy.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/ekpaideysi/story/144209/back-to-school-kai-zodia-gia-paidia