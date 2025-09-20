Με κοινή αισθητική σε καστόρινα πανωφόρια, η Kate Middleton και η Melania Trump ενώνουν τη βασιλική φινέτσα με το αμερικανικό στυλ σε μια αξέχαστη δημόσια εμφάνιση στο Windsor.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, οι ιστορικοί κήποι του Frogmore στο Windsor μετατράπηκαν σε σκηνή μιας σπάνιας και ιδιαίτερα κομψής συνάντησης. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, και η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Melania Trump, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.

Το κοινό τους πέρασμα από τους κήπους, μέσα σε ένα ονειρικό φθινοπωρινό τοπίο, είχε όλα τα στοιχεία ενός στυλιστικού statement. Καστόρινα πανωφόρια, διακριτική πολυτέλεια, και απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τη μοντέρνα φινέτσα.

Η Kate Middleton, πιστή στο διαχρονικό της στυλ, επέλεξε ένα καστόρινο παλτό σε σκούρο λαδί απόχρωση, με καθαρές γραμμές και θηλυκή σιλουέτα που αναδείκνυε τη φυσική της φινέτσα. Συνδυάστηκε με μπότες και καφέ culotte pants με καφέ δερμάτινη ζώνη, παραπέμποντας σε εικόνες αγγλικής εξοχής και ρομαντικής παράδοσης.

Από την άλλη πλευρά, η Melania Trump προσέγγισε τη στιγμή μέσα από έναν πιο editorial φακό. Το ταμπά καστόρινο πανωφόρι της, πιο δομημένο, κομψό και δυναμικό με ζώνη στην μέση που κολάκευε την σιλουέτα της, συνοδεύτηκε από μπαλαρίνες και cigarette γραμμή παντελόνι. Ήταν μία στυλιστική απόδοση πιο αμερικανικής κομψότητας, με διεθνείς επιρροές.

Η κοινή αυτή στιγμή των 2 γυναικών, είχε και σαφές κοινωνικό και συμβολικό βάρος. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης των Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Πριγκίπισσα και η Πρώτη Κυρία συμμετείχαν σε δράσεις με παιδιά του προγράμματος Squirrels των Scouts.

Με casual διάθεση, η Kate και η Melania έσκυψαν στο γρασίδι, ζωγράφισαν μαζί με τα παιδιά, βοήθησαν στη δημιουργία «ξενοδοχείων για έντομα» και συμμετείχαν σε διασκεδαστικά παιχνίδια με αλεξίπτωτο. Ήταν μια σπάνια στιγμή αυθεντικής αλληλεπίδρασης και οι δύο γυναίκες φάνηκαν ειλικρινά απορροφημένες και ευδιάθετες.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι συμβολικές προσφορές τους στα παιδιά, όπου η Kate ετοίμασε σάντουιτς με μέλι από το Anmer Hall, ενώ η Melania χάρισε βαζάκια με μέλι από τον Λευκό Οίκο. Το πιο γλυκό δώρο, με γεύση από τους δύο κόσμους που εκπροσωπούν.

Fashion Takeaway

Καστόρινα παλτό και πανωφόρια : επένδυσε σε μια ουδέτερη απόχρωση (καφέ, μπορντό ή σκούρο πράσινο-λαδί) για ένα κομμάτι που δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα.

: επένδυσε σε μια ουδέτερη απόχρωση (καφέ, μπορντό ή σκούρο πράσινο-λαδί) για ένα κομμάτι που δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Minimal layering : επέλεξε καθαρές γραμμές και απλούς συνδυασμούς. Η ποιότητα του υλικού είναι αυτή που κάνει πραγματικά τη δουλειά.

: επέλεξε καθαρές γραμμές και απλούς συνδυασμούς. Η ποιότητα του υλικού είναι αυτή που κάνει πραγματικά τη δουλειά. Τα δερμάτινα αξεσουάρ: πρόσθεσε γάντια, μπότες, ζώνη ή ένα μικρό structured τσαντάκι για διαχρονική φινέτσα και έξτρα στυλ, παίζοντας με τις υφές.

