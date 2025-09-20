Είναι βαριά η σχολική τσάντα; Τι προτείνει μία παιδίατρος

Με το άνοιγμα των σχολείων και την παραλαβή των βιβλίων, οι τσάντες των παιδιών γέμισαν ξανά. Μαζί όμως με τον ενθουσιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, έρχεται και η ανησυχία πολλών γονιών: μήπως οι σχολικές τσάντες είναι υπερβολικά βαριές και βλάπτουν την υγεία των παιδιών;

Η ανησυχία είναι εύλογη καθώς συχνά οι μαθητές, ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, “κουβαλούν” στην πλάτη τους – με μεγάλη προσπάθεια είναι η αλήθεια – την σχολική τσάντα που είναι υπερφορτωμένη.

Η παιδίατρος Gabriella Dauer από τη Φλόριντα προειδοποιεί ότι τα παιδιά που κουβαλούν «μεγάλες, βαριές σχολικές τσάντες» ενδέχεται να εμφανίσουν πόνο και τραυματισμούς γι΄αυτό χρειάζεται προσοχή. Σπεύδει να ξεκαθαρίσει, ωστόσο, ότι ο «έντονος, συνεχόμενος πόνος στην πλάτη» δεν οφείλεται απαραίτητα σε ένα βαρύ σακίδιο και είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί από γιατρό.

Η ίδια προτείνει μια σειρά από κανόνες για την σχολική τσάντα τους οποίους παρουσίασε σε βίντεο στο TikTok.

Πρακτικές συμβουλές για την σχολική τσάντα

Τα σακίδια πλάτης πρέπει να έχουν φαρδιές, χοντρές τιράντες

Ενθαρρύνετε το παιδί να χρησιμοποιεί και τις δύο τιράντες. Η χρήση μόνο της μίας προκαλεί ανισορροπία, μυϊκούς πόνους και προβλήματα στάσης. «Πείτε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί και τις δύο τιράντες. Τα περισσότερα παιδιά βάζουν μόνο τη μία, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μονόπλευρη καταπόνηση στον ώμο και την πλάτη», τονίζει η παιδίατρος.

Χρησιμοποιήστε ιμάντα στήθους ή μέσης

Οι σχολικές τσάντες με ιμάντα στήθους και μέσης βοηθούν στη σωστή κατανομή του βάρους κι έτσι δεν επιβαρύνεται η μέση και η πλάτη του παιδιού.

Επιλέξτε σακίδιο με πολλές θήκες

Οι θήκες επιτρέπουν να τοποθετείτε τα πιο βαριά αντικείμενα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλάτη του παιδιού, ώστε να είναι πιο εύκολα στη μεταφορά. Η Dauer υπογραμμίζει ότι τα πιο βαριά αντικείμενα πρέπει να ακουμπούν στην πλάτη του παιδιού, ώστε «να μην χρειάζεται να γέρνει μπροστά για να ισορροπήσει το βάρος, κάτι που προκαλεί μεγαλύτερη μυϊκή καταπόνηση».

Βοηθήστε το παιδί να παίρνει μαζί του μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Ό,τι δεν χρειάζεται, μπορεί να μείνει στο σπίτι, στο ντουλάπι ή στην τάξη.

Το σακίδιο πρέπει να εφαρμόζει σωστά

«Δεν πρέπει να είναι πιο φαρδύ από την πλάτη του παιδιού ούτε να κρέμεται κάτω από τη μέση του», εξηγεί η παιδίατρος. Αν το παιδί παραπονιέται για το σακίδιο, προσπαθήστε να το κουβαλήσετε εσείς για λίγο ή ζητήστε του να κρατάει τα πιο ελαφριά αντικείμενα (όπως το φαγητό ή το παγούρι) από τις χειρολαβές.

Λάβετε υπόψη το βάρος του παιδιού

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο AAP Grand Rounds της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής έδειξε ότι το βάρος του σακιδίου δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του σωματικού βάρους του παιδιού σε όλες τις ηλικίες και τις τάξεις.

Οι βαριές σχολικές τσάντες καταπονούν τις αρθρώσεις και προκαλούν πόνο στην πλάτη, σημειώνει η Dauer, ενώ τονίζει τη σημασία να παρατηρούν οι γονείς τη φύση και την ένταση του πόνου.

«Έντονος πόνος στην πλάτη – όπως, για παράδειγμα, αν ξυπνάει το παιδί τη νύχτα – είναι προειδοποιητικό σημάδι και πρέπει να εκτιμηθεί από γιατρό. Αυτό διαφέρει από έναν απλό πόνο ή μυϊκή ενόχληση στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας με βαρύ σακίδιο», προσθέτει στο βίντεο η παιδίατρος.

Όσον αφορά τις τσάντες με ροδάκια προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά χρειάζονται προσοχή. Είναι δύσχρηστες στις σκάλες και συχνά γεμίζουν τους διαδρόμους, δημιουργώντας κινδύνους πτώσης του παιδιού.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/ekpaideysi/story/158060/einai-varia-i-sxoliki-tsanta-ti-proteinei-mia-paidiatros