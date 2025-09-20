Η νέα εφαρμογή Tea Dating Advice έχει αναστατώσει τα social media και την κοινή γνώμη, καθώς επιτρέπει στις γυναίκες να βαθμολογούν και να αφήνουν ανώνυμα σχόλια για άντρες με τους οποίους βγήκαν ραντεβού, ιδιαίτερα αν υπήρξε κάποια κακή ή επικίνδυνη εμπειρία. Η εφαρμογή παρουσιάζεται ως εργαλείο ασφάλειας για τις γνωριμίες, και ήδη έχει φτάσει στην κορυφή του App Store, συγκεντρώνοντας μεγάλη προσοχή αλλά και έντονη αμφισβήτηση.

Στην πλατφόρμα, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν αναζήτηση με βάση το όνομα ή τη φωτογραφία ενός άντρα, να διαβάσουν αξιολογήσεις άλλων χρηστριών, και να προσθέσουν τις δικές τους εμπειρίες. Αν κάποιος κριθεί «κατάλληλος», παίρνει μια πράσινη σημαία, ενώ εάν υπάρχουν ανησυχίες ή αρνητικές εμπειρίες, παίρνει κόκκινη σημαία.

Η εφαρμογή, που δημιουργήθηκε το 2023 από τον Sean Cook στο Σαν Φρανσίσκο, διαθέτει επίσης λειτουργίες όπως έλεγχος ποινικού μητρώου, αντίστροφη αναζήτηση εικόνας για ψεύτικα προφίλ, και εντοπισμό αν κάποιος είναι ήδη παντρεμένος. Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που έχει τραβήξει περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης και δημόσιας αναφοράς εμπειριών.

Σύμφωνα με χρήστριες όπως η Σαμπρίνα Ενρίκεζ, η εφαρμογή λειτούργησε σαν «προειδοποίηση» πριν βγει ραντεβού με κάποιον με ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς, όπως φάνηκε από τις μαρτυρίες άλλων γυναικών μέσα στην εφαρμογή: «Ήταν σαν να σώθηκα από μια επικίνδυνη κατάσταση πριν καν ξεκινήσει. Αν δεν έβλεπα τι είχε γραφτεί, θα είχα βρεθεί σε ρίσκο».

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις από άντρες, που δηλώνουν πως έχουν λάβει άδικες ή παραπλανητικές αξιολογήσεις, μερικές φορές για επιφανειακούς λόγους, όπως η εμφάνιση ή το γεγονός ότι διέκοψαν μια σχέση. Ορισμένοι μάλιστα προσπαθούν να περάσουν το σύστημα επαλήθευσης φύλου χρησιμοποιώντας φωτογραφίες γυναικών φίλων ή συγγενών για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής και να δουν τι γράφεται για εκείνους.

Παρά τις επικρίσεις, πολλοί θεωρούν ότι η εφαρμογή καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ασφάλεια των online γνωριμιών, ειδικά για τις γυναίκες.

πηγή:https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1667272/tea-dating-nea-efarmogi-epitrepei-stis-gynaikes-na-vathmologoyn-dimosia-tous-proin-syntrofous-tous