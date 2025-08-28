Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μετεώρων κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου προχωρά με σταθερά βήματα η μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει, μετά από πολλά χρόνια, το ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην Καλαμπάκα και στα Μετέωρα. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο που συνδυάζει όραμα και αποφασιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί σκληρή δουλειά και την κάλυψη αυστηρών προϋποθέσεων, καθώς το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας με συγκεκριμένα και υψηλά στάνταρ.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε σημαντική σύσκεψη στο Δημαρχείο στην Καλαμπάκα, παρουσία του Προέδρου της Motorsport Greece κ. Τάκη Πουρναράκη, του εκτελεστικού Διευθυντή κ. Αριστοτέλη Βαβουγυιού και του Διευθυντή Αγώνα κ. Παύλου Αθανασούλα. Κατόπιν, ακολούθησε αυτοψία στους χώρους που πρότεινε ο Δήμος, προκειμένου να αξιολογηθούν ως εν δυνάμει σημεία φιλοξενίας της διοργάνωσης και να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οργανωτικής αρχής.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η φιλοξενία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στα Μετέωρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί προετοιμασία, επενδύσεις και αυστηρή τήρηση προδιαγραφών. Όμως πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και με σοβαρότητα, συνεργασία και επιμονή μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Θα δώσουμε τη μάχη για να σταθεί η περιοχή μας στο ύψος ενός γεγονότος διεθνούς κύρους».

Ο κ. Αβραμόπουλος ευχαρίστησε θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση για τη σταθερή του στήριξη από την πρώτη στιγμή, καθώς και τον Πρόεδρο της Motorsport Greece κ. Τάκη Πουρναράκη για τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία που τροφοδοτούν την ελπίδα μιας επιτυχούς υποψηφιότητας

Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να γράψουν η Καλαμπάκα και τα Μετέωρα το όνομά τους στην ιστορία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του τόπου, τον τουρισμό και την οικονομία, αλλά πάνω απ’ όλα αναδεικνύοντας την ομορφιά και τη δυναμική της περιοχής σε ολόκληρο τον κόσμο.