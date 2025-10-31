Αν σου αρέσουν τα vests συνέχισε να διαβάζεις και διάλεξε το αγαπημένο σου για να δημιουργήσεις από σήμερα τα πιο στυλάτα looks με στρώσεις.

Με την αλλαγή της ώρας και το φως της ημέρας να χάνεται πριν καν φτάσουμε στο βραδινό, η ντουλάπα μας μπαίνει σε «χειμερινή λειτουργία». Τα παλτό γίνονται πιο βαριά, τα κασκόλ πιο φαρδιά και οι μπότες το καθημερινό μας παπούτσι. Κι όμως, ανάμεσα σε όλα αυτά τα απαραίτητα του χειμώνα, ένα κομμάτι ξεχωρίζει φέτος ως ο απόλυτος σύμμαχος του layering, το γιλέκο.

Κάποτε θεωρούνταν ένα απλό, διακριτικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, ή κάτι που θα φόραγε η γιαγιά σου, όμως αυτή τη σεζόν επιστρέφει με ανανεωμένο χαρακτήρα και statement διάθεση. Από πλεκτά γιλέκα με cozy υφή που φοριούνται πάνω από πουκάμισα και λεπτά ζιβάγκο, μέχρι πιο δομημένα, tailored σχέδια που χαρίζουν έξτρα στυλ κάτω από ένα παλτό ή σακάκι, το γιλέκο αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα και η κομψότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Οι νέες εκδοχές του δίνουν έμφαση στην υφή και την άνεση με μαλακά κασμίρ και oversized πλέξεις που προσθέτουν όγκο και χαρακτήρα, καθώς και γήινες αποχρώσεις που ταιριάζουν ιδανικά με σκούρο καφέ, ανθρακί και βαθύ μπορντό. Ένα look που είναι ταυτόχρονα ζεστό, σύγχρονο και ανεπιτήδευτα κομψό.

Δες παρακάτω τα vests που βρήκαμε για να δημιουργήσεις τα πιο στυλάτα looks με στρώσεις.

